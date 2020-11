Elon Musk prześcignął Billa Gatesa. Tylko Jeff Bezos jest bogatszy od szefa Tesli

Źródło: Wikipedia

Elon Musk stał się drugim najbogatszym człowiekiem na świecie, prześcignął Billa Gatesa i w przyszłości może zagrozić pozycji dotychczasowego lidera, Jeffa Bezosa. Szef Amazonu jest dziś bez wątpienia liderem tego wyścigu, wartość netto jego majątku szacuje się na 182 mld dolarów i dzieli go od Muska ogromna przepaść. Majątek Muska szacuje się na ok. 128 mld dolarów. Warto jednak wspomnieć, że szef Tesli powiększył go w ostatnim roku aż o 100 mld dolarów, a w styczniu znajdował się na odległej 35. pozycji miliarderów. Jeśli szalone tempo powiększania majątku gwałtownie nie wyhamuje, za kilka lat Musk może wspiąć się na szczyt rankingu.

Tak gwałtowny skok można przypisać rosnącej cenie akcji Tesli. Firma wchodziła w 2020 rok z kapitalizacją poniżej 100 miliardów dolarów, a dziś jej wartość dochodzi do 500 miliardów dolarów. Z raportu opracowanego przez The Guardian wynika, że korporacja może pochwalić się najwyższą kapitalizacją wśród wszystkich koncernów motoryzacyjnych świata i to pomimo produkowania relatywnie niewielkiej liczby pojazdów.

Ale nie tylko dzięki Tesli Elon Musk osiąga sukcesy finansowe. Jest także odpowiedzialny za firmę SpaceX, która wyrasta na lidera komercyjnych lotów kosmicznych.

Warto wspomnieć, że Jeff Bezos utrzymuje tytuł najbogatszego człowieka na świecie od 2017 roku, kiedy to prześcignął drugiego na liście Billa Gatesa. Aby uświadomić sobie, jak ogromny jest jego majątek, warto odpalić witrynę Wealth shown to scale. Każdy piksel na tym wykresie reprezentuje tysiąc dolarów. Przeskrolowanie całego majątku szefa Amazonu wymaga dłuższej chwili wolnego czasu.