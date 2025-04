Marathon bez tajemnic! Tak wygląda nowa gra twórców Halo i Destiny

fot. Bungie

Bungie, studio znane z serii Halo i Destiny, ujawniło szczegóły dotyczące swojej nowej produkcji – Marathon, sieciowego FPS-a osadzonego na planecie Tau Ceti IV. W grze gracze wcielą się w tzw. Runnerów – cybernetycznych najemników rywalizujących ze sobą o cenne łupy.

Rozgrywka będzie opierać się na starciach trzyosobowych drużyn, które zmierzą się nie tylko ze sobą, ale również z wrogo nastawionymi siłami bezpieczeństwa. Zdobyte wyposażenie i ulepszenia będzie można zachować — pod warunkiem, że uda się przeżyć daną misję.

Marathon ma łączyć dopracowaną mechanikę strzelania, z której Bungie słynie od lat, z szerokimi możliwościami personalizacji. Gracze będą mogli rozwijać swojego Runnera poprzez dobór implantów, umiejętności i sprzętu, co pozwoli na dostosowanie stylu gry do własnych preferencji. Nie zabraknie również rozbudowanej zawartości: trybu rankingowego, sezonowej fabuły oraz wydarzeń społecznościowych.

Marathon - zwiastun z rozgrywką i omówienie gry

Opublikowano też nie jeden, a kilka materiałów wideo.

Więcej na temat rozgrywki możecie dowiedzieć się z poniższego wideo z komentarzem.

Krótkometrażowy film Marathon

Na koniec prezentacji zdecydowano się pokazać także krótkometrażowy film w uniwersum Marathon. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Alberto Mielgo, a w obsadzie głosowej znaleźli się m.in. Erica Lindbeck, Elias Toufexis i Ben Starr.

Kiedy po raz pierwszy przeczytałem o postaciach i uniwersum Marathon, wydało mi się to dziwnie poetyckie i tajemnicze – powiedział Mielgo. Od razu przyszły mi do głowy pojęcia takie jak daremność i wytrwałość, i poczułem pilną potrzebę, by o tym napisać. Gdy zobaczyłem odważną, pełną życia oprawę graficzną stworzoną przez deweloperów, natychmiast poczułem z nią więź. To niezwykle inspirujące i skłaniające do refleksji.

Marathon – premiera została zaplanowana na 23 września 2025 roku. Gra trafi na PC (Steam) oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S i ma oferować pełen cross-play i cross-save, czyli możliwość rozgrywki międzyplatformowej i przenoszenia postępów między urządzeniami. Zamknięta alfa ma wystartować jeszcze w tym miesiącu