SpaceX - powstanie serial o Elonie Musku. Channing Tatum producentem

Zrzut ekranu z YouTube/Dave Business

SpaceX będzie serialem limitowanym, którego producentem będzie Channing Tatum. Produkcja powstanie dla HBO i pokaże początki firmy eksplorującej kosmos, której założycielem jest Elon Musk.

Serial będzie liczyć sześć odcinków. Całość zostanie oparta na książce Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future autorstwa Ashlee Vance. Elon Musk marzy o uczynieniu ludzkości gatunkiem międzyplanetarnym. W tym celu stworzył firmę SpaceX. Jednym z ostatnich sukcesów było wysłanie w maju dwójki astronautów rakietą Falcon 9 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Doug Jung będzie jednym z producentów wykonawczych. Nie wiadomo czy Musk będzie zaangażowany w serial. Data premiery nie jest na razie znana.

Space X Logo