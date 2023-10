Elona Muska walka z botami

fot. youtube.com/TED

Potentat technologiczny Elon Musk podejmuje kroki w celu oczyszczenia swojej platformy X, wcześniej znanej jako Twitter, z nadmiaru kont botów. Z którymi to botami ma na pieńku jeszcze z czasów zanim stał się właścicielem platformy. 17 października 2023 ogłoszono na oficjalnej stronie X, że nowy poziom subskrypcji o nazwie „Not a Bot” jest obecnie testowany wśród nowych użytkowników na Filipinach i w Nowej Zelandii.

Jak za paywallem podaje Fortune, które pierwsze poinformowało o planach „X”, subskrypcja „Not a Bot” będzie dostępna za roczną opłatą w wysokości 1 dolara, choć ceny będą się różnić w zależności od kraju i jego waluty. Subskrybenci będą mogli publikować treści, polubienia, odpowiadać, ponownie publikować, cytować i dodawać zakładki do postów w internetowej wersji platformy. Z kolei użytkownicy, którzy nie zdecydują się na uiszczenie opłaty, będą ograniczeni do działań „tylko do odczytu”, takich jak czytanie postów, oglądanie filmów i obserwowanie kont.

https://twitter.com/Support/status/1714429406192582896

Elon Musk podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tej strategii, stwierdzając, że takie podejście będzie odstraszać boty, czyniąc manipulowanie platformą „1000 razy trudniejszym”.

Pomysł wprowadzenia opłaty pojawia się po komentarzach Muska w zeszłym miesiącu na temat zagrożenia ze strony botów zalewających X. Poruszył on temat pobierania niewielkiej miesięcznej opłaty za korzystanie z platformy podczas dyskusji z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Uważał, że byłaby to skuteczna taktyka, aby odeprzeć napływ kont botów.

W oficjalnym oświadczeniu X wyjaśnił cel stojący za testem subskrypcji „Not a Bot”.

Test został opracowany w celu wzmocnienia naszych już znaczących wysiłków na rzecz ograniczenia spamu, manipulacji naszą platformą i aktywności botów. Pozwoli to ocenić potencjalnie potężny środek, który pomoże nam zwalczać boty i spamerów na X, jednocześnie równoważąc dostępność platformy za niewielką kwotą. Test nie ma wpływu na obecnych użytkowników.

W fazie pilotażowej Nowozelandczycy będą musieli płacić 1,43 NZD rocznie, a Filipińczycy 42,51 PHP rocznie. Przed wdrożeniem, nowe konta w tych dwóch krajach będą zobowiązane do uwierzytelnienia swojego numeru telefonu.

Należy zauważyć, że plan „Not a Bot” różni się od subskrypcji „X Premium”, której cena w momencie pisania tego newsa wynosi 44,28 zł miesięcznie. Użytkownicy Premium cieszą się wieloma korzyściami, w tym zweryfikowanym niebieskim znacznikiem, prawami do edycji postów w ciągu godziny, 50% mniejszą liczbą reklam, większą widocznością postów i zwiększonym limitem znaków wynoszącym 25 000, w przeciwieństwie do zwykłego limitu 280 znaków.

Powyższe działania są następstwem nieco wymuszonego przejęcia Twittera przez Muska w październiku 2022 roku. Po transakcji opiewającej na oszałamiające 44 miliardy dolarów multimiliarder nie tylko zmienił nazwę firmy na „X”, ale także zwolnił około 80% pracowników Twittera i sam objął stanowisko dyrektora generalnego.