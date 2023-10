Elon Musk dostał 24h na posprzątanie X/Twittera. Chodzi o atak na Izrael

YouTube

Thierry Breton, członek Komisji Europejskiej pełniący funkcję komisarza do spraw rynku wewnętrznego, w opublikowanym w serwisie X (dawnym Twitterze) wpisie wezwał Elona Muska do usunięcia z platformy dezinformacji dotyczącej ataku Hamasu na Izrael. Właściciel witryny ma na to 24 godziny licząc od wczoraj od godz. 19:00 czasu polskiego. Sam Musk zdążył już odnieść się do żądań polityka.

Breton w zamieszczonym także na X komunikacie stwierdza:

W następstwie ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez Hamas przeciwko Izraelowi mamy przesłanki wskazujące, że wasza platforma jest wykorzystywana do rozpowszechniania nielegalnych treści i dezinformacji w Unii Europejskiej. Przypomnę, że ustawa o usługach cyfrowych nakłada bardzo precyzyjne obowiązki w zakresie moderowania treści.

https://twitter.com/ThierryBreton/status/1711808891757944866

Jeśli X nie zastosuje się do przyjętych przez UE regulacji w aspekcie moderowania treści w usługach cyfrowych, Komisja Europejska może nałożyć na platformę potężne kary finansowe w wysokości nawet 6% rocznego przychodu w skali globalnej.

Odpowiedź Muska

Tak natomiast do wezwania Bretona odniósł się Musk:

Nasza polityka zakłada, że ​​wszystko jest otwarte i przejrzyste. Wiem, że UE popiera takie podejście. Wypisz naruszenia w X, o których wspominasz, tak, aby opinia publiczna mogła je zobaczyć. Merci beaucoup.

Na które to słowa odpowiedział później Breton:

Doskonale zdajesz sobie sprawę z raportów użytkowników i władz na temat fałszywych treści i gloryfikacji przemocy. Od ciebie zależy, jak dopasujesz czyny do słów. Mój zespół pozostaje do Państwa dyspozycji, aby zapewnić zgodność z prawem unijnym, które nadal będziemy rygorystycznie egzekwować.

https://twitter.com/ThierryBreton/status/1711855394601971785

W tej sprawie zastanawiający jest jeszcze jeden wątek. 14 godzin po skierowaniu wezwania do Muska Breton dołączył do konkurencyjnej dla X platformy Bluesky, za której powstanie odpowiada m.in. współzałożyciel Twittera, Jack Dorsey. We wpisie powitalnym komisarz pisze:

Bonjour! Choć trawa po drugiej stronie ulicy nie jest (zawsze) bardziej zielona, ​​niebo jest czasem… bardziej błękitne. Pozostańmy w kontakcie!

Dezinformacja na X ws. ataku Hamasu na Izrael

Od soboty, gdy pierwsze rakiety Hamasu zostały wystrzelone w kierunku Izraela, X musi mierzyć się z szeroko zakrojoną krytyką dotyczącą zamieszczania na platformie siejących dezinformację wpisów. W serwisie znalazły się m.in. materiały propagandowe Hamasu czy nagrania prezentujące rzekomą brutalność armii Izraela, które w rzeczywistości pochodzą z innych konfliktów. Pracownicy Muska pominęli także dziesiątki bądź setki wpisów, nie oznaczając ich jako fałszywe informacje; i tak jeden z brytyjskich parlamentarzystów udostępnił na swoim profilu wideo pochodzące rzekomo od dziennikarza BBC, które najprawdopodobniej było materiałem rozpowszechnianym przez sam Hamas.