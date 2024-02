Emily Blunt przyznaje: spotkała się z Nolanem w sprawie Mrocznego Rycerza

fot. Warner Bros.

Emily Blunt podczas Q&A w podcaście Happy, Sad, Confused przyznała, że spotkała się już wcześniej z Christopherem Nolanem w sprawie współpracy. Chodziło o trylogię Mrocznego Rycerza, której filmy do dziś są uznawane za jedne z najlepszych w kinie superbohaterskim i mają na swoim koncie liczne nominacje. Choć aktorka nie zdradziła, kogo miałaby zagrać, to wyjaśniła, że nie nadawała się do tej roli.

Emily Blunt spotkała się z Nolanem w sprawie Mrocznego Rycerza

Jak wyznała sama aktorka w podcaście Happy, Sad, Confused:

Odbyliśmy krótkie spotkanie, jednak nie sądzę, że nadawałam się do tej roli.

Pełne wideo znajdziecie poniżej:

Trylogia Mrocznego Rycerza - informacje

Wspomniana wyżej trylogia Christophera Nolana rozpoczęła się filmem Batman - Początek w 2005 roku. Główną rolę zagrał Christian Bale. Trzy lata później zadebiutował sequel Mroczny Rycerz, który zdobył aż dwa Oscary. Jedną statuetkę dostał Heath Ledger za rolę Jokera, a drugą Richard King za montaż dźwięku. Ostatnim filmem w trylogii był Mroczny Rycerz powstaje, który zadebiutował w 2012 roku.

Kogo mogła zagrać Emily Blunt, jak myślicie? Czekamy na wasze komentarze!

