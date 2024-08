fot. Netflix

Emma Myers zyskała rozpoznawalność dzięki występowi u boku Jenny Ortegi w hitowym serialu Netflixa Wednesday. Teraz aktorka otrzymuje liczne pochwały za pierwszoplanową rolę w adaptacji młodzieżowego bestsellera Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki. W tym serialu wciela się w nastoletnią Pip Fitz-Amobi, która usiłuje rozwikłać zagadkę morderstwa. W wywiadzie dla Variety Myers opowiedziała o wyzwaniach związanych z tą rolą. Jednym z największych było nauczenie się brytyjskiego akcentu w ciągu dwóch tygodni.

- Miałam jednak niesamowitego nauczyciela dialektu oraz całkowicie angielską ekipę i obsadę. Powiedziałam więc wszystkich: "Nie zranicie moich uczuć, jeśli będziecie chcieli mnie poprawić, więc proszę, poprawiajcie mnie!". Ludzie też się o mnie troszczyli, co było dobre. Potrzebowałam tego.

fot. Netflix

Paradoksalnie, Pip jest postacią najbliższą aktorce pod względem charakteru, ale to stanowiło również wyzwanie. Myers nigdy wcześniej nie wcielała się w postać, która była do niej tak podobna.

- Większość ludzi zakłada, że granie postaci podobnej do ciebie jest proste, ale w zasadzie to jest jeszcze trudniejsze i chciałam takiego wyzwania. Co więcej, w tej historii podobał mi się fakt, że Pip jedynie poszukuje prawdy. Ona szczerze kocha ludzi i chce im pomagać, czemu nie może odpuścić. Ja postępuję podobnie, dlatego byłam podekscytowana graniem jej.

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki - będzie 2. sezon?

Na ten moment Netflix i BBC nie informują o potencjalnym wznowieniu serialu. Jednak fani książki zaznaczają, że Holly Jackson napisała jeszcze dwie kolejne części, stąd materiał źródłowy pozostawia pole do poszerzenia historii Pip. Dodatkowo Emma Myers zaznaczyła, że chętnie wróciłaby do tej bohaterki.

- Chciałabym zobaczyć zwieńczenie tej historii. Myślę, że sezon drugi byłby jeszcze bardziej szalony.

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki - serial dostępny na platformie Netflix.