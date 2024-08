Netflix

W zeszłym roku było głośno o tym, że Jenna Ortega w podcaście Armchair Expert przyznała się do ingerowania w scenariusz Wednesday. Aktorka, która gra główną rolę w serialu, często zmieniała swoje kwestie bez wiedzy scenarzystów, ponieważ czuła, że w oryginalnej formie nie pasowały do granej przez nią postaci, na której bardzo jej zależało.

Jenna Ortega żałuje. Chodzi o krytykę scenariusza Wednesday

Jak można się domyśleć, jej wyznanie wywołało wiele emocji. I młoda aktorka z perspektywy czasu żałuje, że nie wyraziła się inaczej, co wyznała w nowej rozmowie z Vanity Fair.

Prawdopodobnie mogłam wyrazić się inaczej, opisując tę sytuację. Myślę, że czasem jestem prawdziwą gadułą. Ta sytuacja była dla mnie trudna, ponieważ czułam, że gdybym przedstawiła to lepiej, to mogłabym liczyć na bardziej pozytywny odzew.

Według aktorki jej słowa z podcastu Armchair Expert były później "wyolbrzymiane" przez media, przez co czuła się jak karykatura samej siebie. Miało to niemal dystopijny posmak. Jednak wytłumaczyła, że jej zachowanie na planie Wednesday wzięło się z tego, jak głęboka więź łączyła ją z główną bohaterką.

Jako aktorka, jestem świadoma swojej pozycji. Zdaję sobie sprawę, że nie ja tu rządzę. Ale w przypadku kogoś takiego jak Wednesday, kto jest niemal w każdej scenie, ma to sens tylko, gdy grająca ją osoba jest zaangażowana w to, co dzieje się za kulisami - ponieważ ciągle będzie na ekranie.

Reakcja na słowa Jenny Ortegi

Warto dodać, że do słów Jenny Ortegi, jak i samego jej zachowania, odniósł się na przykład Steven DeKnight, scenarzysta takich seriali jak Daredevil, Tajemnice Smallville czy Spartakus: Krew i Piach. Nie przebierając w słowach, nazwał 20-letnią aktorkę „uprzywilejowaną, toksyczną dziewczynką”.

Jest młoda, więc może nie wiedziała, że nie powinna tak robić (choć powinna to wiedzieć). Powinna też zadać sobie pytanie, jak by się czuła, gdyby showrunnerzy udzielili wywiadu i opowiedzieli o tym, jaka jest trudna i jak odmówiła zagrania przygotowanego materiału. Tego rodzaju stwierdzenie pokazuje, że jest uprzywilejowaną, toksyczną dziewczynką. Uwielbiam jej pracę, ale życie jest zbyt krótkie, by pracować z takimi ludźmi w branży.

Widać po tym, że niektórym osobom z branży naprawdę nie spodobała się jej wypowiedź. Z drugiej strony, fani wydawali się być po jej stronie, twierdząc, że była najlepszym elementem serialu i bez niej scenariusz byłby zapewne o wiele gorszy.

Co ciekawe, Jenna Ortega dopięła swego i widnieje jako jedna z producentek 2. sezonu, o co walczyła już w przypadku pierwszej części. Poza tym warto wspomnieć, że Tim Burton, twórca serialu, absolutnie nie żałuje, że została obsadzona w roli Wednesday, wręcz przeciwnie. Podziwia to, jaka jest bezpośrednia i szczera. Dowodem na to może być fakt, że zatrudnił ją również do nadchodzące sequela Soku z żuka.

