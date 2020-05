Emmy 2021 - produkcje oscarowe nie będą ubiegać się o statuetki

Amerykańska Akademia Telewizyjna podjęła decyzję, która zmienia zasady kwalifikacji niektórych produkcji do nagród Emmy. Otóż od marca 2021 roku projekty, które zostaną nominowane do Oscara nie będą mogły ubiegać się o statuetkę Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej. Podczas, gdy filmy fabularne zwykle nie konkurują w obydwu konkursach, to już filmy dokumentalne jak najbardziej. Najlepszym tego przykładem jest Free Solo: ekstremalna wspinaczka, który zdobył Oscara i siedem statuetek Emmy.

Podczas, gdy Amerykańska Akademia Telewizyjna lekko zaostrza zasady kwalifikacji do nagród, to już Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznająca Oscary je złagodziła ze względu na pandemię. Dla przypomnienia według nowych zasad o nominację do Oscara będą mogły ubiegać się produkcje, które nie miały swojej premiery kinowej. Po prostu, aby wziąć udział w wyścigu filmy będą musiały zostać udostępnione na specjalnej platformie Akademii, Academy Screening Room, w ciągu 60 dni od swojej premiery w sieci.