Koronawirus - kiedy kina zostaną otwarte w Polsce? Amerykańskie media przewidują

Kina na całym świecie są zamknięte z powodu pandemii koronawirusa. W wielu krajach jednak powoli myśli się o odmrażaniu codzienności i m.in. otwieraniu kin. Jednak ich powrót do normalności potrwa, bo nie ma szans na nowości filmowe, gdyż te zostały w większości opóźnione na koniec roku lub na 2021 rok.

Według prestiżowego portalu Deadline.com kina w Polsce mogą zostać otwarta już 1 czerwca 2020 roku. Jest to ich wniosek na bazie planu zdejmowania restrykcji przez polski rząd.

HDF Kino, największa sieć z Niemiec, przewiduje, że uda im się otworzyć placówki w lipcu 2020 roku. Christine Berg, prezes sieci kin, twierdzi jednak, że nie jest to pewna data, a raczej spekulacja. Liczy, że gdy to zrobią, ludzie wrócą do kin, by oglądać największe filmy.

Zapowiada, że po otwarciu będą musieli zapewnić widzom dwa metry odległości od siebie podczas seansu. Muszą wprowadzić wszelkie standardy bezpieczeństwa do odwołania. Według jej szacunków niemieckie kina straciły na pandemii koronawirusa 186 mln euro.

Wcześniej mówiono, że kina zostaną otwarte w następujących krajach:

Czechy - plan otwarcia w maju z zachowaniem zasad higieny i dystansu społecznego

Wielka Brytania - mają nadzieję na lipiec 2020 roku

Irlandia - planują otworzyć w sierpniu 2020 roku. Podobni jak w Czechach - zasady higieny i dystansu społecznego

Norwegia - planują otworzyć jeszcze w maju. Zasady jak w pozostałych.

Hongkong planuje otworzyć kina 8 maja. W ostatnim czasie nie notowano u nich nowych zakażeń. Zasady bezpieczeństwa takie same.

Australia planuje otworzyć w lipcu.

Hiszpania - część kin zostanie otwarta pod koniec marca. Sprzedaż biletów tylko na 50% sali.

Francja natomiast podchodzi sceptycznie do ambicji wielu krajów, że w lipcu będzie bezpiecznie i ten termin wydaje im się nierealny. Kiniarze z Irlandii natomiast przestrzegają przed optymizmem, bo istnieje ryzyko drugiej fali zakażeń koronawirusem.

Kiniarze z USA również mają nadzieję na lipiec, ale jest to bardzo mało realistyczna i niepewna data. Czytamy na deadline, że planują oni zmienić rzeczywistość i ograniczyć fizyczny kontakt klienta z kimkolwiek na terenie kina. Wszystko będzie do kupienia tylko i wyłącznie przez aplikację mobilną - także odpowiednio przygotowane przekąski. Sprawdzanie biletów również będzie się odbywać automatycznie poprzez skanowanie biletu. Pracownicy kina cały czas będą zachowywać dystans społeczny i nie będą zbliżać się do widzów. Oczywiście będą sprzedawać mniej biletów na salę, aby były przerwy pomiędzy widzami zgodne z zasadami bezpieczeństwa.

Nadal nie wiemy, kiedy kina w Polsce zostaną otwarte. Nawet, jeśli do tego dojdzie, nie możemy spodziewać się hollywoodzkich nowości, których daty nie zostaną przyspieszone, a nawet istnieje szansa kolejnych opóźnień przez brak globalnego dostępu do kina dla każdego widza na świecie.