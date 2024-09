Emmy 2024 należą do Szoguna. Rekord i historyczny wyczyn serialu

fot. Disney+

Szogun to najlepszy serial dramatyczny roku! Udało się pobić rekord i łącznie zdobyć 18 statuetek w tej kategorii, w tym dla najlepszych aktorów Hiroyukiego Sanady i Anny Sawai. Jest to zarazem historyczny wyczyn, bo Sawai jest pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia, która zdobyła tę nagrodę. Poprzedni rekordziści w serialach dramatycznych to John Adams (13 statuetek) oraz Gra o tron (12 statuetek podczas trzech rozdań nagród). Liczba zdobytych nagród uwzględnia także te w kategoriach technicznych.

W kategoriach komediowych rządzi The Bear, który również pobił rekord, zbierając 11 statuetek. Pobił swój własny rekord z 2023 roku, gdy zdobył ich 10.

Obok tego Jodie Foster po raz pierwszy w karierze zdobyła nagrodę za rolę w Detektywie, a Richard Gadd dostał swoją pierwszą nagrodę za rolę w Reniferku.

EMMY 2024 - zwycięzcy

Nagrodzeni zostali zaznaczeni pogrubieniem na liście nominacji.

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

The Crown

Fallout

Pozłacany wiek

The Morning Show

Pan i Pani Smith

Szogun

Kulawe konie

Problem trzech ciał

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY:

Hacks

Misja podstawówka

The Bear

Pohamuj entuzjazm

Zbrodnia po sąsiedzku

Palm Royale

Rdzenni i wściekli

Co robimy w ukryciu

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY LUB ANTOLOGIA

Reniferek

Fargo

Lekcja chemii

Ripley

Detektyw: Kraina nocy

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - Pozłacany wiek

Maya Erskine - Pan i Pani Smith

Anna Sawai - Szogun

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Show

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Idris Elba - W powietrzu

Donald Glover - Pan i Pani Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Kulawe konie

Hiroyuki Sanada - Szogun

Dominic West - The Crown

NAJLEPSZY AKTORY DRUGOPLANOWANY W SERIALU DRAMATYCZNYM

Billy Crudup - The Morning Show

Tadanobu Asano - Szogun

Mark Duplass - The Morning Show

Jon Hamm - The Morning Show

Takehiro Hira - Szogun

Jack Lowden - Kulawe konie

Jonathan Pryce - The Crown

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Elizabeth Debicki - The Crown

Christine Baranski - The Gilded Age

Nicole Beharie - The Morning Show

Greta Lee - The Morning Show

Lesley Manville - The Crown

Karen Pittman - The Morning Show

Holland Taylor - The Morning Show

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Quinta Brunson - Misja Podstawówka

Ayo Edebiri - The Bear

Maya Rudolph - Kasa

Selena Gomez - Zbrodnie po sąsiedzku

Jean Smart - Komediantki

Kristen Wiig - Palm Royale

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Matt Berry - Co robimy w ukryciu

Larry David - Pohamuj entuzjazm

Steve Martin - Zbrodnie po sąsiedzku

Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White - The Bear

D’Pharaoh Woon-A-Tai - Rdzenni i wściekli

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Lionel Boyce - The Bear

Paul W Downs - Hacks

Paul Rudd - Zbrodnie po sąsiedzku

Tyler James Williams - Misja: Podstawówka

Bowen Yang - Saturday Night Live

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM

Liza Colon-Zayas - The Bear

Carol Burnett - Palm Royale

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Misja: Podstawówka

Sheryl Lee Ralph - Misja: Podstawówka

Meryl Streep - Zbrodnie po sąsiedzku

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV:

Matt Bomer - Fellow Travelers

Richard Gadd - Reniferek

Jon Hamm - Fargo

Tom Hollander - Feud: Capote vs The Swans

Andrew Scott - Ripley

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV:

Jodie Foster - Detektyw: Kraina nocy

Brie Larson - Lekcje chemii

Juno Temple - Fargo

Sofia Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. The Swans

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV:

Lamorne Morris - Fargo

Jonathan Bailey - Fellow Travellers

Robert Downey Jr - The Sympathizer

Tom Goodman-Hill - Reniferek

John Hawkes - Detektyw

Lewis Pullman - Lekcja chemii

Treat Williams - Feud: Capote vs The Swans

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM/ANTOLOGII/FILMIE TV: