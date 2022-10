Enola Holmes 2 - bohaterowie filmu na plakatach promujących produkcję Netflixa

Netflix

Enola Holmes 2 to kontynuacja popularnego filmu Netflixa z 2020 roku na podstawie serii powieści Nancy Springer, których bohaterką jest tytułowa siostra Sherlocka Holmesa. Do sieci trafiły plakaty z bohaterami produkcji. Możecie obejrzeć je w poniższej galerii.

Świeżo po triumfie rozwiązania swojej pierwszej sprawy, Enola Holmes podąża śladami swojego słynnego brata, Sherlocka i otwiera własną agencję – tylko po to, by przekonać się, że życie detektyw do wynajęcia nie jest tak łatwe, jak się wydaje. Zrezygnowana zimnymi realiami dorosłości, ma zamiar zamknąć agencję, gdy dziewczyna z zapałkami bez grosza przy duszy oferuje Enoli jej pierwszą oficjalną pracę: znalezienie jej zaginionej siostry.

Enola Holmes 2 - plakaty

Enola Holmes 2 - plakat

W obsadzie produkcji znajdują się Millie Bobby Brown w tytułowej roli oraz Henry Cavill, Louis Partridge, Adeel Akhtar, Susie Wokoma, Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis i Helena Bonham Carter. Obraz wyreżyserował Harry Bradbeer, a za scenariusz odpowiada Jack Thorne.

Enola Holmes 2 - premiera filmu na platformie Netflix 4 listopada 2022 roku.