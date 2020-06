Enola Holmes - spadkobiercy Sir Arthura Conan Doyle'a pozywają Netflixa w związku z filmem

fot. Netflix

Enola Holmes to film Netflixa oparty na serii powieści Nancy Springer, który opowiada o losach młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów. Postać Sherlocka powołał do życia Sir Arthur Conan Doyle. Spadkobiercy pisarza postanowili pozwać Netflixa za bezprawne użycie chronionych prawem autorskim elementów historii o kultowym detektywie. W związku z serią orzeczeń sądowych z początku 2010 roku większość powieści z serii o Sherlocku nie jest objęta prawami autorskimi, jednak nadal spadkobiercy dysponują nimi do 10 książek. W pozwie stwierdzono, że film zawiera kluczowe elementy dotyczące postaci Sherlocka właśnie z tych powieści.

fot. Total Film

Gwiazdą produkcji jest Millie Bobby Brown. Ponadto w obsadzie znajdują się Henry Cavill (jako wspomniany Sherlock), Helena Bonham Carter, Sam Claflin, Fiona Shaw oraz Adeel Akhtar. Reżyseruje Harry Bradbeer na podstawie scenariusza Jacka Thorne'a. W filmie tytułowa bohaterka ma zająć się zagadką zaginięcia swojej matki. Na razie nie wiadomo, kiedy projekt trafi do oferty platformy, jednak z oficjalnej wiadomości wynika, że wkrótce. Ma to być pierwsza część nowej, dochodowej serii.

Enola Holmes - premiera na platformie Netflix we wrześniu.