Entertainment Space - nowa sekcja rozrywkowa ma rozruszać rynek tabletów z Androidem

Źródło: Google

Apple bezsprzecznie zdominowało rynek tabletów, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Według danych udostępnionych przez witrynę Statcounter Global Stats w kwietniu 2021 roku aż 55,3% rynku tabletów należy do producenta z logo nadgryzionego jabłka. Warto jednak zauważyć, że pandemia koronawirusa zadziałała ożywczo na całą branżę. Z badań przeprowadzonych przez Google wynika, że na przestrzeni ostatniego roku zaobserwowano 30-procentowy wzrost liczby osób wykorzystujących tablety z Androidem.

Firma skorzystała z nadarzającej się okazji i opracowała nowe narzędzie zwane Entertainment Space, które ma ożywić ten segment rynku mobilnego.

W nowej sekcji zgromadzono wszystkie aktywności związane z tematyką rozrywkową. Znajdziemy tam spersonalizowany wybór filmów, seriali, gier oraz książek. Aby dostać się do tego rozrywkowego, wystarczy przeskrolować główny ekran na skrajną lewą kartę. W trzech sekcjach tematycznych (Watch, Games oraz Read) znajdziemy rekomendowane produkcje, które według Google powinny przypaść nam do gustu.

Z funkcjonalnego punktu widzenia nowa sekcja przypomina interfejs Google TV. Tu również do pracy zaprzęgnięto sztuczną inteligencję, która gromadzi w jednym miejscu najciekawsze produkcje wyciągnięte z takich aplikacji jak Disney+, Netflix, YouTube czy Twitch. Projektanci zadbali także o tych klientów, dla których tablet jest urządzeniem rodzinnym. Każdy członek gospodarstwa domowego będzie mógł stworzyć własny profil, aby otrzymywać spersonalizowane polecenia.

W pierwszej kolejności dostęp do nowej funkcji otrzymają osoby korzystające ze sprzętów sygnowanych logo Walmart, a jeszcze w tym roku Entertainment Space trafi na rynek globalny, gdzie zadebiutuje na tabletach Lenovo oraz Sharpa. W rozmowie z serwisem Engadget przedstawiciele Google poinformowali, że nową funkcją zainteresowany jest jeszcze jeden producent tabletów, ale nie zdradzili, o jakiej firmie mowa.