Epoka lodowcowa 6 już oficjalnie. Jest rok premiery, wideo i obsada!

Disney opublikował oficjalne wideo zapowiadające film animowany Epoka lodowcowa 6, w którym widzimy obsadę anglojęzycznego dubbingu z poprzednich części. Do swoich postaci powracają Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary oraz Simon Pegg.

Epoka lodowcowa 6 - wideo

Wideo zapowiada premierę, która odbędzie się w 2026 roku, a prace nad filmem już trwają.

W odróżnieniu od spin-offu Ice Age: Adventures of Buck Wild, który był przeznaczony na streaming, Epoka lodowcowa 6 jest animacją tworzoną z myślą o kinach.

Na ten moment nie ujawniono żadnych informacji o fabule, więc nie wiemy, jakie przygody będą czekać ulubionych bohaterów.

Obecnie jest to franczyza należąca do Disneya, ale pierwsze pięć filmów było tworzone przez 20th Century Fox. Teraz, gdy marka należy do Disneya, nowa odsłona będzie pierwszą częścią zrobioną po przejęciu jej przez to studio i zmianie nazwy 20th Century Fox na 20th Century Studios.

Do tej pory franczyza zarobiła w box office ponad 6 miliardów dolarów, więc Disney będzie chciał, aby po przeciętnie odebranych ostatnich częściach nowa odsłona osiągnęła większy sukces.