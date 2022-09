Epson przedstawia sześć nowych projektorów

fot. Epson

Epson wprowadził na rynek sześć nowych projektorów do kina domowego. Są one idealnym wyborem dla entuzjastów filmów, fanów sportu i graczy, którzy chcą przeżywać emocje na dużym ekranie. Premierowe urządzenia pomogą umocnić czołową pozycję firmy na rynku projektorów1 i zaoferować wysokie parametry techniczne w różnych przedziałach cenowych, pozwalając każdemu na znalezienie odpowiedniego dla siebie modelu w dostępnym budżecie. Zaprezentowano modele na każdą kieszeń – zarówno podstawowe wersje z rozdzielczością WXGA i elegancką obudową, niedrogie projektory 4K PRO-UHD z wbudowanym systemem Android TV, jak i najnowszy projektor krótkiego rzutu Epson EpiqVision Ultra z laserowym źródłem światła i rozdzielczością 4K-PRO UHD.

Model Espon EpiqVision Ultra EH-LS800 jest oferowany w kolorze czarnym (EH-LS800B) lub białym (EH-LS800W), a wykorzystanie technologii 3LCD autorstwa Epson gwarantuje doskonałe połączenie wysokiej jakości i wszechstronności. Dzięki możliwości ustawienia blisko ściany są wygodne w obsłudze i instalacji a rozdzielczość 4K PRO-UHD2 zapewnia wyraźny i ostry obraz. Świetnie zastąpią tradycyjny telewizor, wtapiając się w przestrzeń nawet najmniejszego salonu, a przy tym są w stanie wyświetlać obraz o rozmiarze do 150 cali, a wielkość 80 cali można osiągnąć, gdy projektor jest ustawiony zaledwie 2,3 cm od ściany. Są idealne do oglądania programów telewizyjnych, filmów czy transmisji sportowych. Dodatkowo wyposażone zostały w nowy port, dedykowany do gier, który zapewnia opóźnienie sygnału wejściowego na poziomie mniej niż 20 ms.

Wbudowany w projektor system Android TV umożliwia przesyłanie strumieniowe, wyświetlanie treści i korzystanie z inteligentnych funkcji sterowania, a fantastyczne głośniki Sound BY YAMAHA dostarczają doskonałych wrażeń dźwiękowych – nie ma zatem potrzeby stosowania dodatkowych głośników zewnętrznych.

Epson EH-LS800B

Nowością są również modele EH-TW6150 oraz EH-TW6250 – projektory 4K PRO-UHD w podstawowych wersjach. Mają nową, smukłą i zaokrągloną obudowę oraz przystępną cenę, a dzięki możliwości przesunięcia obiektywu w pionie ich użytkownicy mogą oglądać najnowsze filmy, wydarzenia sportowe i gry z dowolnego miejsca w domu. Te urządzenia są idealne dla fanów kina i graczy poszukujących jakości obrazu o rozdzielczości do 4K PRO-UHD.

fot. Epson

Oba wymienione modele doskonale wspomagają też granie na wielkim ekranie, redukując opóźnienie sygnału wejściowego do poziomu poniżej 20 ms, co zwiększa tempo działań gracza i szybkość reakcji podczas rozgrywki. Model EH-TW6250 ma wbudowany dodatkowo system Android TV, który umożliwia płynne strumieniowanie.

W nowej linii znalazły się też dwa wielofunkcyjne projektory „cross-over” stworzone pod kątem elastycznej pracy z domu. Modele CO-FH02 oraz CO-W01 mają niewielkie rozmiary, dzięki czemu można je łatwo przenosić pomiędzy pomieszczeniami, więc dobrze sprawdzą się zastosowaniach edukacyjnych, domowych i biurowych. Każdy z nich ma nowy, prosty design, który pozwala dopasować je do dowolnego otoczenia. Projektor CO-W01 oferuje rozdzielczość WXGA. Z kolei model CO-FH02 oferuje rozdzielczość Full HD oraz ma wbudowany system Android TV pozwalający przesyłać strumieniowo filmy, programy telewizyjne i treści bezpośrednio do projektora.

fot. Epson

„Wprowadzenie sześciu nowych projektorów sprawia, że każdy może znaleźć urządzenie dopasowane do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest uniwersalne i łatwe w obsłudze rozwiązanie, które można wygodnie przenosić między pomieszczeniami lub zabrać do biura, podniesienie wrażeń wciągającej rozgrywki czy zastąpienie telewizora innym urządzeniem wśród naszej oferty można znaleźć rozwiązanie na każdą kieszeń” – powiedział Andrzej Bieniek, menedżer produktu w dziale projektorów Epson Europe.

1 2001 do 2021 r., 500 lumenów i więcej, wyłączając bezekranowe telewizory, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY21Q4.

2 Technologia optymalizacji 4K przeciąga każdy piksel po przekątnej, pozwalając podwoić rozdzielczość Full HD. Rozdzielczość w trybie 3D to Full HD.