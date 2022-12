Eternals 2 jednak w planach? Ten przeciek to sugeruje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, co z Eternals 2. Marvel Studios, bo po bardzo negatywnych ocenach widzów i krytyków pierwszej części, najpewniej Kevin Feige i spółka myślą, co tu z tym zrobić. Wygląda jednak na to, że prawie oficjalnie doszło do przecieku i film w istocie powstaje. Nie jest to też zaskoczenie, bo nawet, jeśli coś nie jest ogłoszone, prace nad wieloma projektami trwają jednocześnie, a plany są snute na lata.

Eternals 2 w planach

Według agencji Big Punch Entertainment, która reprezentuje aktora Dona Lee (aka Ma Dong-seok) trwają prace nad Eternals 2 i on w nim zagra. Dodatkowych informacji czy potencjalnych dat nie ujawnili.

Biorąc pod uwagę źródło informacje o Eternals 2 można uznać je za potwierdzenie, że taki film ostatecznie powstaje. Agencja reprezentująca aktora nie wymieniłaby filmu bez wiedzy o tym, że jest on w planach. Musimy więc poczekać na moment, w którym Marvel Studios będzie gotowe ogłosić go i jego rolę w 5. fazie MCU.