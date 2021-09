Eternals zmierzą się z prehistorycznymi Avengers. Odyn wzywa do ataku

Marvel

Do sieci właśnie trafiły plansze promujące nadchodzący zeszyt Eternals: Celestia #1, będący jednym z tie-inów do aktualnie wydawanej serii ze scenariuszem Kierona Gillena i rysunkami Esada Ribica. Pierwszy z nich wraz z Kei Zamą przygotował opowieść, w której dojdzie do starcia prehistorycznych Avengers z Przedwiecznymi.

Mściciele "Miliona Lat Przed Naszą Erą" debiutowali w 2017 roku w komiksie Marvel Legacy #1. W skład tej drużyny wchodzą młody Odyn, Agamotto (pierwszy Najwyższy Mag), Fan Fei (pierwsza z Iron Fistów), jak również pierwsi z Starbrandów, Ghost Riderów i posiadaczy Mocy Phoenixa.

Zapowiedź Celestii ujawnia Celestianina siedzącego w świątyni na ogromnym tronie - tuż przy nim widoczny jest jeden z Przedwiecznych. W tym samym miejscu pojawią się jednak prehistoryczni Avengers, którzy pod wodzą Odyna staną do boju z przeciwnikiem.

Zobaczcie sami:

Eternals: Celestia #1 - plansze

Zeszyt Eternals: Celestia #1 zadebiutuje na amerykańskim rynku 6 października.