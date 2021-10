Eternals ma najsłabsze recenzje w historii MCU. Jak wygląda ranking serii?

fot. Marvel Studios

W momencie pisania newsa na portalu rottentomatoes.com opublikowano 92 recenzje Eternals. W tym mamy 59 pozytywnych i 33 negatywne, więc widzimy, że krytycy filmowi są wyraźnie podzieleni. To daje wynik 64% pozytywnych opinii, a to oznacza, że to najsłabiej oceniany przez dziennikarzy film w historii MCU. Średnia ocen to 6/10.

Chloé Zhao, zdobywczyni Oscara za Nomadland podjęła wiele odważnych decyzji kierując historię w świeże rejony dla MCU. Te kierunki dla jednych są intrygujące, dobre i ciekawe, dla innych za bardzo zagmatwane i rozczarowujące. Niektórzy nazywają ten film listem miłosnym do ludzkości, w którym Chloe Zhao łączy swoją duszę reżyserki kina artystycznego z pasją do popkultury. Jej charakterystyczny styl wydaje się więc tym, co wywołuje podział wśród krytyków.

Eternals - premiera w polskich kinach odbędzie się 5 listopada 2021 roku.