Eternals - scena po napisach jest ważna. Kto ma kontrakt na więcej filmów?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Sceny po napisach filmów MCU zazwyczaj spełniają dwie role. Jedną jest rozrywkowa, humorystyczna, a drugą jest zapowiedź czegoś ważnego dla uniwersum. Scena po napisach Eternals spełnia właśnie tę drugą funkcję, bo poznajemy w niej postać Erosa zwaną Starfox, który jest... bratem Thanosa. Wciela się w niego Harry Styles.

Kim jest Starfox?

Szczegóły wizji na postać w MCU są nieznane, ale możemy być pewni, że ta postać jeszcze odegra ważną rolę w uniwersum. Nie wiadomo jednak, czy będzie to Eternals 2, czy jakiś inny projekt. Eros został stworzony przez Jima Starlina w 1973 roku. W komiksach nie tylko nie walczył po stronie Thanosa, ale też należał do Avengers pod pseudonimem Starfox. Zasadniczo jest nieśmiertelny, potrafi latać, ma nadludzką siłę, zręczność i wytrzymałość. Potrafi również kontrolować emocje ludzi. Będąc na Ziemi tysiące lat temu, wpływał na nich, wywołując miłość, stając się wzorem dla mitu o Kupidynie.

Salma Hayek wyjawiła, że scena z Erosem w oryginale była o wiele dłuższa. Nakręcili więcej materiału, w którym Eros miał przeszkodzić grupie w komunikacji z Arishemem. Wygląda więc na to, że ostatecznie scena po napisach była raczej efektem dokrętek i zmian koncepcji na wprowadzenie tej postaci. Hayek chwali Harry'ego Stylesa, który szybko stał się częścią grupy.

Lauren Ridloff zdradziła ciekawostkę o współpracy ze Stylesem.

- Chloe krzyczy "cięcie!" i za każdym razem, gdy to słowo pada, tłumacz języka migowego musiał przybiec i klepnąć mnie w ramię. Po kilku ujęciach Harry mnie spytał: Czy byłoby w porządku, abym ja klepnął cię w ramię, byś wiedziała, że już nie kręcimy? Od razu się zgodziłam. Taki jest Harry.

A tak występ Harry'ego Stylesa ocenia Jim Starlin, twórca Erosa.

- Harry Styles był niespodzianką. Jestem stary, więc moja konsumpcja muzyki popularnej zakończyła się jakoś w latach 70. Przyznaję więc, że nie wiedziałem, kim jest Harry Styles. Kiedy wyszło, że to on gra Erosa, musiałem sprawdzić, kim jest. Byłem bardzo zaskoczony. Mam go teraz na Spotify. Jest kilka piosenek, które bardzo lubię. Zostałem więc sprowadzony do współczesności i już wiem, kim jest Harry Styles. Dla mnie jest on idealnym Erosem.

Eros aka Starfox w komiksach

W drugiej scenie po napisach Dane Whitman (Kit Harington) dostaje mistyczny miecz, który ma z niego zrobić herosa zwanego Black Knight. W tle słyszymy głos Blade'a w wykonaniu Mahershali Aliego. Kaz Firpo, scenarzysta Eternals zdradził, że na pewnym etapie miał być to jednak Kapitan Ameryka w wykonaniu Anthony'ego Mackiego.

Salma Hayek powróci?

Sama aktorka wyjawiła, że podpisała kontrakt na więcej filmów. Jest to o tyle ciekawe, że jej postać Ajak zginęła w Eternals. Szczegóły jej kolejnych występów nie są znane.

Przyszłość Angeliny Jolie

Angelina Jolie w jednym z wywiadów wyjawiła, że chętnie ponownie zagra Thenę, bo bardzo podobało się jej bycie częścią tej filmowej rodziny. Woli jednak grupowy projekt, bo nie jest zainteresowana solowym filmem o tej bohaterce. Nie wiadomo, czy aktorka ma podpisany kontrakt na więcej projektów.

- Podoba mi się pomysł, że możemy gdzieś się pojawić. Może w innych filmach Marvela.