Eternals - [SPOILER] komentuje zaskakujące cameo. Galactus trafi do MCU?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Mahershala Ali zadebiutował jako Blade w filmie Eternals. Ściślej mówiąc w scenie po napisach, gdy postać Dane'a Whitmana (Kit Harington) dostaje mityczny miecz, który zrobi z niego herosa zwanego Black Knight. W tle odzywa się do niego tajemniczy głos i jest nim sam Blade. Wcześniej potwierdziła to reżyserka Chloe Zhao, a teraz sam Mahershala Ali skomentował swój debiut w rozmowie z Empire.

- Fajnie było to zrobić. Na początku było to przerażające, bo musisz mówić jak ta postać, zanim rozpoczniesz zdjęcia. Jestem bardzo szczegółowy w kwestii wyborów, jakich dokonuję, jak większość aktorów , więc dokonywanie takich wyborów wokalnych na tak wczesnym etapie było stresujące. Jednocześnie jednak sprawiło, że ta praca stała się prawdziwa w stylu: "dobra, to naprawdę się dzieję!".

Nic na temat solowego filmu Blade, the Vampire Slayer nie zdradził. Potwierdził jedynie, że prace trwają i wszystko jest na dobrej drodze. Według plotek zanim zobaczymy jego film, Blade pojawi się w serialu Moon Knight.

Fanowska grafika / fot. Instagram/Rob Brunette

Galactus w MCU?

Kaz Firpo, scenarzysta Eternals uważa, że z uwagi na wydarzenia filmu, Galactusa można byłoby łatwo wprowadzić do MCU w Eternals 2. Choć nie jest on Celestialem, to pożeracz światów pasuje do intergalaktycznej, kosmicznej konfrontacji, która została w tym filmie zasygnalizowana. Twierdzi, że wszyscy są podekscytowani taką perspektywą, ale na razie żadnych decyzji o Galactusie nie podjęto. Można założyć, że to nie jest postać na jeden film, ale raczej zły w stylu Thanosa na większą historię.

- Galactus to nadzwyczajna postać i złoczyńca. W filmie przygotowaliśmy pole dla intergalaktycznej, kosmicznej konfrontacji, zwłaszcza przez to, jak zabijasz kosmicznego boga. A potem inny kosmiczny bóg przybywa, porywa cię i planuje osądzić Ziemię. Dlatego sądzę, że drzwi są otwarte na wprowadzenie złoczyńców pożerających światy.

Ryan Firpo, drugi współscenarzysta widowiska dodaje:

- Kto wie, co się wydarzy w kontynuacji. Może będziesz zbyt zajęty ratowaniem Celestialów przed Galactusem, że napotkasz jego gniew. Wszystko jest możliwe.

Kaz Firpo dodaje także, że potencjalne sequele Eternals, jeśli powstaną, będą musiały poruszyć kwestię Thanosa, który będzie musiał się pojawić.