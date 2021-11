Eternals - czy bohaterowie zniknęli po pstryknięciu palcami przez Thanosa?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel Studios / Disney

Wiemy, że bohaterowie filmu Eternals byli w MCU i przyglądali się wydarzeniom z Sagi Nieskończoności. Nie interweniowali jednak, bo Celestianin im tego zabronił. Mogli brać udział w konfliktach na Ziemi, jeśli zamieszani byli w to Dewianci. Chloe Zhao została zapytana przez portal CinemaBlend o to, czy pstryknięcie palcami przez Thanosa sprawiło, że Przedwieczni również zniknęli, jak połowa życia we wszechświecie.

- Jeśli pomyślisz o tym, co Celestianie im powiedzieli o nich samych, z technicznego punktu widzenia oni nie mogli zniknąć w wyniku pstryknięcia.

Chodzi o to, że Eternals w MCU nie są istotami biologicznymi. Twist filmu zdradził, że zostali w całości sztucznie stworzeni przez Celestian. Tylko istoty biologiczne były poddawane decymacji Thanosa.

Przypomnijmy, że pomimo mieszanych recenzji globalne otwarcie Eternals wyniosło 161,7 mln dolarów. Było to drugie największe otwarcie 2021 roku ustępując pola jedynie debiutowi hitu Szybcy i wściekli 9.