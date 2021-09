Eternals - kto gra złego Dewianta? To może być znany aktor

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Wszystko wskazuje na to, że głównego złoczyńcę Eternals znanego jako Kro gra Dan Stevens. Aktor znany z seriali Downton Abbey oraz Legionu, a także filmów Piękna i Bestia czy Gość. Collider spotkał się wirtualnie z aktorem i bezpośrednio spytali go o plotkę wiążącą go z Eternals.

Aktor oczywiście mówi, że nic nie może odpowiedzieć na to pytanie bezpośrednio i jeśliby coś zdradził, musiałby zabić dziennikarza przez Zooma. Jednak użył dość klarownej i sugestywnej gry słów: zamiast powiedzieć no comment czyli bez komentarza odpowiedział Kro comment i to z dużym uśmiechem. Każdy z tej gry słów aktora wnioskuje, że w istocie gra Kro, ale jeszcze z uwagi na podpisane papiery o poufności nie może o tym mówić otwarcie.

fot: Suzanne Tenner/FX

Kim są Dewianci?

Swego czasu Piotr Piskozub tak opisywał komiksową zależność pomiędzy Przedwiecznymi (tytułowymi Eternals), Dewiantami i ludźmi. Kto jest przywódcą Dewiantów.

Pierwsi z nich byli wizualnie przepięknymi i nieśmiertelnymi istotami, w dodatku obdarzonymi przeróżnymi supermocami. Z kolei Dewianci odpychali swoją brzydotą, mogli także umrzeć. U zarania naszej cywilizacji obie rasy żyły wśród ludzi - nasi przodkowie brali więc Przedwiecznych za bogów (Zuras to pierwowzór Zeusa, Makkari Merkurego, a Thena Angeliny Jolie Ateny, przy czym bogowie Olimpu i Przedwieczni to nie te same postacie, zdarzało im się nawet prowadzić ze sobą wojnę), natomiast Dewiantów za demony i potwory. Napięcia pomiędzy członkami obu grup narastały (niekiedy wpływ na to miało pojawianie się Celestian), jednak to rozłam w obrębie Przedwiecznych okazał się mieć największe skutki. Podzielili się oni na frakcje dobrego Kronosa i złego Uranosa. Wygrała pierwsza z grup - druga została wypędzona. Kronos z sojusznikami został na Ziemi, poplecznicy Uranosa założyli kolonię na Tytanie, jednym z Księżyców Saturna. To tam narodził się Thanos.