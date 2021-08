Wednesday - Eva Green zagra Morticię Addams w serialu Tima Burtona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wednesday to zapowiedziana seria Netflixa, która ma być spin-offem Rodziny Addamsów. Produkcja będzie serialowym debiutem Tima Burtona i skupi się na Wednesday Addams, córce Gomeza i Mortici. Na tę chwilę wiemy, że w tytułową rolę wcieli się Jenna Ortega. Fani spekulują natomiast, kto zagra rodziców, a typowana przez widzów do roli Morticii była Christina Ricci, która przed laty portretowała nastoletnią Wednesday. Wiele wskazuje jednak na to, że to inną aktorkę będziemy oglądać we wspomnianej roli. W sieci pojawiły się bowiem pewne niepotwierdzone jeszcze doniesienia, jakoby mamę Wednesday miała zagrać Eva Green. Zgodnie z tym, co mówi "zaufany informator", aktualnie trwają rozmowy pomiędzy aktorką a Netflixem.

Przypomnijmy, że Wednesday nie byłby pierwszym wspólnym projektem Tima Burtona oraz Evy Green. Aktorka i reżyser pracowali wcześniej przy filmie Mroczne Cienie oraz Osobliwy dom pani Peregrine. Zważywszy na to, że Burton lubi pracować z tymi samymi aktorami, te niepotwierdzone doniesienia wkrótce mogą okazać się prawdą.

Na tę chwilę nie wiadomo, jak duże miałyby być role rodziców Wednesday. Serial ma bowiem opowiadać o Wednesday Addams w czasach, gdy jest studentką w akademii Nevermore. Tam bohaterka chce zgłębić swoje zdolności, podczas gdy miasteczko jest terroryzowane przez masowe zabójstwa. Córka Addamsów będzie musiała rozwiązać tajemnicę związaną ze swymi rodzicami i wydarzeniami rozgrywającymi się 25 lat wcześniej.

Będziemy Was informować o rozwoju tego projektu.