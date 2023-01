Evil Dead Rise - polski tytuł i zwiastun nowego filmu z serii Martwe zło. Przejdą Wam ciarki po plecach

fot. materiały prasowe

Martwe zło: Przebudzenie to piąta część popularnej serii Martwe zło. Horror w reżyserii Lee Cronina zapowiadany jest jako druzgocąca opowieść o rodzinie. Znużona drogą Beth składa wizytę swojej starszej siostrze Ellie, która samotnie wychowuje trójkę dzieci w małym mieszkaniu w Los Angeles. Spotkanie sióstr zostaje przerwane przez odkrycie tajemniczej księgi ukrytej wewnątrz budynku, przez którą zostają przebudzone demony. Opętują ludzkie ciała, co popycha Beth do walki o przetrwanie. Kobieta musi stawić czoła najbardziej koszmarnej wersji macierzyństwa.

W horrorze w główne bohaterki wcielają się Lily Sullivan i Alyssa Sutherland. W obsadzie są również Gabrielle Echols, Morgan Davies i Nell Fisher. Film jest kontynuacją serii Martwe zło, w której jednak nie powróci postać Asha Williamsa granego przez Bruce'a Campbella. Aktor przyjął rolę producenta filmu. Tę samą funkcję pełni również Sam Raimi, który stworzył franczyzę oraz osobiście wybrał reżysera tej produkcji.

W sieci pojawił się przerażający zwiastun Evil Dead Rise, który możecie zobaczyć poniżej.

Martwe zło: Przebudzenie - zwiastun dla dorosłych

Evil Dead Rise - zdjęcie i plakat

Evil Dead Rise

Evil Dead Rise - premiera w USA 21 kwietnia 2023 roku.