Ezra Miller w sądzie. Aktor idzie na ugodę z prokuraturą

fot. Warner Bros.

Jak donoszą media, pomimo tego, że w październiku 2022 roku Ezra Miller nie przyznał się do winy na początku procesu, teraz dobiega on końca i tym samym ta wina została w pewnym sensie przypisana. Czytamy, że aktor poszedł na ugodę z prokuraturą, na mocy której dostał zarzut mniejszej wagi w postaci wtargnięcia na czyjś teren. Wcześniej były jeszcze zarzuty kradzieży z włamaniem oraz samej kradzieży, bo Miller wyniósł z posiadłości trzy butelki alkoholu.

Ezra Miller - co grozi aktorowi?

W wyniku tego jednego zarzutu Ezra Miller musiałby zapłacić grzywnę w wysokości do 500 dolarów, ale wyrok jeszcze nie zapadł po ugodzie. Do tego według prawa Vermont groziłoby mu trzy miesiące więzienia. Gdyby kradzież z włamaniem pozostała w mocy prawnej, groziłoby mu do 25 lat więzienia lub grzywna w wysokości 1000 dolarów. Zaś sama kradzież to rok więzienia.

Niewykluczone, że Ezra Miller jeszcze pojawi się w sądzie po festiwalu różnych napadów i sytuacji dość wyraźnie nielegalnych. Cały przebieg tego, co aktor robił przez wiele miesięcy możecie poczytać poniżej.

Ezra Miller - napaści, kradzieże, zastraszanie i sekta

28 czerwca 2011 roku (w trakcie kręcenia filmu Charlie) Miller był pasażerem pojazdu, który został zatrzymany w Pittsburghu z powodu zepsutego światła. Policja odkryła u niego 20 g marihuany. Zarzuty zostały później wycofane, ale groziła mu kara w wysokości 600 dolarów za dwa wezwania za zakłócanie porządku publicznego. Miller skomentował to tak: "Nie wydaje mi się, żeby było konieczne ukrywanie faktu, że palę trawkę. To nieszkodliwa substancja ziołowa, która wyostrza zmysły i zrozumienie".

Odkąd aktor publicznie przeprosił i poddał się leczeniu psychiatrycznemu, nowe informacje o jego napaściach i innych przestępstwach ju się nie pojawiają.

The Flash - najnowszy film z Miller jeszcze w 2023 roku.