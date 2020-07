F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – zwiastun przedstawia fabułę gry

materiały prasowe

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch to ciekawie zapowiadająca się gra akcji w futurystycznych klimatach. W produkcji tej gracze trafią do świata, w którym zwierzęta stają do walki z inwazją wrogo nastawionych maszyn. Główny bohater jest tu bardzo nietypowy - to antropomorficzny królik wyposażony w duża, mechaniczną dłoń, którą będzie można wykorzystać w starciach z oponentami.

Do sieci trafił fabularny zwiastun tej produkcji, który przedstawia główne założenia historii, choć nie zabrakło tu również miejsca dla kilku scen z rozgrywki. Zobaczcie sami, jak prezentuje się to nietypowe połączenie.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch zadebiutuje na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, a także na pecetach (Steam). Data premiery nie została jeszcze ustalona.