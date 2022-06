F1 22 wykorzysta zalety kontrolera DualSense do PS5

EA Sports

Sony wspólnie z EA, wydawcą gry F1 22, zapowiadają wykorzystanie w niej funkcji kontrolera DualSense do PS5. Jakich konkretnie? Wszystkich, które kontroler oferuje. Nie jest to żadna nowość, bo wielu producentów decyduje się na taki krok, ale warto o tym wspomnieć.

Podstawą jest wykorzystanie wbudowanego głośniczka w kontroler DualSense. To właśnie za jego pośrednictwem gracz będzie otrzymywał wszystkie komunikaty podawane mu przez radio. W dalszej kolejności gra będzie obsługiwała haptyczne wibracje kontrolera. Ma to być szczególnie wyczuwalne przy jeździe po krawężnikach czy zderzeniach bocznych. Wówczas z tej strony, z której dochodzą obciążenia, pad ma drgać mocniej. Ostatnią z funkcji są adaptacyjne spusty, które mają odzwierciedlać obciążenia, z jakimi zmagają się kierowcy bolidów F1. Dotyczy to zarówno siły hamowania jak i przyspieszania bolidu.

Ile z tych zapowiedzi rzeczywiście będzie się tak wspaniale prezentować? Odpowiedź poznamy już niedługo. Premiera F1 22 zaplanowana jest na 1 lipca.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.