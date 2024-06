EA Sports F1 24 z pierwszym sezonem i nowością

fot. EA

Fanzone to zupełna nowość w EA Sports F1 24, a także w historii serii, bazująca na niezwykle popularnym hubie F1 World i rozbudowująca go w sposób do tej pory niespotykany. Celem tego trybu jest zebranie razem kibiców tego niesamowitego sportu i danie im możliwości jeszcze głębszego angażowania się w starcia swoich ulubionych zespołów. Przy każdym weekendowym Grand Prix kibicie będą mieli możliwość typowania zwycięzców, a jeśli ich przewidywania okażą się poprawne, zdobędą punkty dla swoich stref. Tak o nowości wypowiedział się Lee Mather, starszy dyrektor kreatywny w Codemasters.

Przeprojektowaliśmy naszą usługę w taki sposób, aby dać fanom więcej możliwości angażowania się w ekscytujący świat Formuły 1 oraz nawiązywania kontaktów z graczami z całego świata. Celebrując zarówno obecnych kierowców, jak i legendarne chwile z przeszłości, chcemy dostarczyć graczom jeszcze bogatsze wrażenia, które zagwarantują im dreszczyk emocji F1 przez cały rok

To jednak nie koniec, bowiem wraz ze startem pierwszego sezonu, zatytułowanego „Współcześni bohaterowie”, na graczy czekają czasowe wyzwania. Do 28 czerwca gracze będą świętować wspaniałego kierowcę z Monako, Charlesa Leclerca, zaś w lipcu pokazać swą miłość do Fernando Alonso.

Gra F1 24 jest już dostępna na PlayStation 4 i5, Xbox One i Series X/S, a także PC. Naszą recenzję znajdziecie tutaj.