Gogle Oculus Quest z natywnym rozpoznawaniem dłoni

Wirtualna rzeczywistość ma wiele wad, a jedną z tych najbardziej irytujących jest fakt, że w większości przypadków do kontroli bohatera wykorzystujemy te same kontrolery, niezależnie od tego, czy machamy mieczem, boksujemy się strzelamy z pistoletów. Na rynku są oczywiście dostępne alternatywne kontrolery, ale powstają z myślą o konkretnych produkcjach. Z kolei systemy rozpoznawania dłoni, które pozwoliłby w pełni zanurzyć się w świecie gry, nadal funkcjonują w ramach ciekawostki technologicznej.

Do czasu, gdyż Oculus planuje to zmienić. W najbliższych dniach firma wypuści aktualizację do gogli Quest oznaczoną symbolem v12, która w ramach funkcji eksperymentalnych wprowadzi system rozpoznawania dłoni. Po jej aktywacji będziemy mogli odłożyć na bok kontrolery Touch i wchodzić w interakcję z wirtualnym światem wyłącznie za pośrednictwem własnych rąk.

Niestety, w pierwszych dniach nowa funkcja pozwoli wykorzystać gesty wyłącznie do obsługi interfejsu, przeglądarki oraz Oculus TV. Narzędzie dla deweloperów, które umożliwi przystosowanie gier i doświadczeń od zewnętrznych dostawców do obsługi za pomocą dłoni, ma pojawić się w przyszłym tygodniu. Zatem pierwsze pełnoprawne produkcje VR sterowane gestami pojawią się prawdopodobnie dopiero pod koniec miesiąca.

Aby korzystać z nowej funkcji, nie trzeba będzie wyposażać się w żadne dodatkowe akcesoria, gdyż kamery i czujniki do rozpoznawania położenie dłoni względem ciała znajdują się już w goglach Oculus Quest. Jeśli tego typu technologia pojawi się w zestawach VR od innych producentów, być może doczekamy się małego odświeżenia w branży wirtualnej rzeczywistości. Oraz nowej fali gier, które od początku będą projektowane z myślą o sterowaniu za pośrednictwem gestów.