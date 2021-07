Facebook wstrzymał sprzedaż Oculusa Quest 2. Piankowa nakładka może podrażniać skórę

Źródło: Oculus

Oculus Quest 2 to bez wątpienia najbardziej wszechstronny sprzęt do wirtualnej rzeczywistości dostępny na rynku. W stosunkowo niskiej cenie oferuje przyzwoite doświadczenia i nie trzeba parować go z superwydajnym komputerem, aby zanurzyć się w wysoce immersyjnym środowisku VR. I choć gogle sprzedają się jak szalone, Facebook musiał czasowo wycofać je z dystrybucji. Jak się okazało, część użytkowników podrażniła sobie skórę podczas korzystania z tego sprzętu.

Winowajcą okazała się piankowa wkładka ochronna, która odseparowuje ciało gracza od twardych, plastikowych elementów. Z informacji przekazanej przez Facebooka wynika, że niewielki odsetek posiadaczy gogli skarżył się na łagodne podrażnienia skóry wywołane przez feralną piankę. Oficjalnie wspomina się, że podrażnienia mogły wystąpić zaledwie u 0,01% użytkowników. Jednak warto uświadomić sobie, o jakiej skali mówimy, aby w pełni pojąć istotę problemu. Facebook sprzedał przeszło 4 miliony gogli Oculus Quest, co oznacza, że pianka mogła wywołać podrażnienie co najmniej u 40 tysięcy klientów.

Do audytu procesu produkcyjnego zaproszono dermatologów oraz toksykologów, którzy mieli wskazać przyczynę występowania podrażnień. Sam proces produkcyjny uznano za bezpieczny, a w piance nie znaleziono składników uznawanych za niebezpieczne. Zidentyfikowano za to śladowe ilości substancji powstających na drodze procesu produkcyjnego, które mogą przyczyniać się do podrażnień skóry, jednak ich poziom nie przekraczał norm sanitarnych. Mimo to zdecydowano się zmienić metodę wytwarzania pianki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia podrażnień.

Facebook postanowił zadbać także o tych klientów, którzy już dysponują feralnymi goglami. Oculus zachęca posiadaczy Questa 2 do kontaktu w celu wysłania darmowej silikonowej nakładki ochronnej. Ab ją otrzymać, wystarczy wejść na swoje oculusowe konto, zweryfikować numer seryjny urządzenia i wskazać adres wysyłki.

Firma planuje wznowić sprzedaż gogli 24 sierpnia.