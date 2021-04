Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 6 - easter eggi i teorie. Skrull, Armor Wars, strój

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

1. sezon serialu Falcon i Zimowy żołnierz dobiegł już końca. Jego 6. i zarazem finałowy odcinek bez dwóch zdań podzielił widzów i krytyków w odbiorze - widać to zarówno po Waszych komentarzach pod recenzją, jak i po średniej ocen, którą ta odsłona serii uzyskała w serwisie Rotten Tomatoes. Nie zmienia to jednak faktu, że zawiera ona istotne easter eggi i zarazem otwiera pole do spekulacji w temacie przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela.

Budząca bodajże największe wątpliwości kwestia Sharon Carter w roli Power Brokera może znaleźć w MCU swoje przedłużenie; wydaje się jednak, że niekoniecznie dojdzie do tego w 2. sezonie produkcji. Nie brakuje także głosów, że bohaterka okaże się zmieniającym swój wygląd Skrullem, lecz w trakcie wysuwania tego typu przypuszczeń zapominamy o ważnym i charakterystycznym dla tej kosmicznej rasy elemencie.

W naszym zestawieniu przyglądamy się również nowemu kostiumowi Sama Wilsona aka Kapitana Ameryki - jest on nie tylko wzorowany na tym znanym z komiksów, ale stanowi jednocześnie hołd dla strojów, które w MCU zakładał (nie)będący aktualnie na Księżycu Steve Rogers.

Falcon i Zimowy żołnierz, odcinek 6 - easter eggi i teorie

Kostium Sama w roli Kapitana Ameryki jest wyraźnie wzorowany na tym, który widzieliśmy w komiksach. W MCU wprowadzono jednak kilka zmian: uproszczono symbol gwiazdy na klatce piersiowej, zwykłe rękawiczki zastąpiono rękawicami wzmocnionymi metalowym ochraniaczem. Do tego umieszczone na plecach i prawdopodobnie wykonane z vibranium skrzydła zwiększają rozpiętość (w komiksach „wyrastały” spod ramion). Trzeba też dodać, że wizjer umożliwia Wilsonowi termowizję, a Redwingowi towarzyszą podobne do niego drony.