Falcon i Zimowy Żołnierz - kim jest Power Broker? Nowa teoria sugeruje nawiązanie do Daredevila

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Jednym z najciekawszych wątków z serialu Falcon i Zimowy żołnierz jest ten związany z Power Brokerem, tajemniczym złoczyńcą, szefem przestępczego świata na wyspie Madripoor. Do tej pory nie poznaliśmy jego tożsamości. W 5. odcinku jednak mamy być świadkami bardzo ważnego gościnnego występu. Portal Slash Film na podstawie swoich źródeł twierdzi, że ma to być postać znana z komiksów, która do tej pory nie pojawiła się w MCU. Ma się w nią wcielić nagradzany aktor. Fani połączyli kropki i tak powstała teoria, że w 5. odcinku pojawi się... Vincent D'Onofrio w roli Kingpina, który jest tak naprawdę Power Brokerem. Dla przypomnienia aktor wystąpił jako złoczyńca w trzech sezonach serialu Daredevil. Oczywiście to tylko teoria. Pozostaje czekać na 5. odcinek.

fot. David Lee/Netflix

W obsadzie serialu znajdują się Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Danny Ramirez i Wyatt Russel. Reżyseruje Kari Skogland.