fot. Amazon Prime Video

Serial Fallout miał premierę wiosną tego roku i bardzo szybko stał się hitem na Prime Video. Dzięki wysokiej oglądalności dostał zielone światło od Amazona na nakręcenie 2. sezonu, którego producentem wykonawczym jest Jonathan Nolan.

Fallout jak trylogia Batmana. Jonathan Nolan o pracy nad serialem

Wspomniany twórca, który również wyreżyserował 3 odcinki Fallout, w rozmowie z The Wrap zdradził, jak przebiegają przygotowania do rozpoczęcia produkcji.

Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o postaciach i sposobie, w jaki wchodzą ze sobą w interakcje i rozmawiają ze sobą, a także o ekscytujących możliwościach różnych starć między postaciami, które być może jeszcze się nie spotkały. Ale też udało nam się rozgryźć to, jak tworzyć wszystkie te potwory. Obecnie projektujemy i budujemy więcej potworów, miejsc i frakcji, aby wkrótce rozpocząć produkcję. Jesteśmy więc naprawdę podekscytowani.

Nolan przyznał też, że praca nad Fallout przypomina mu tworzenie trylogii Batmana wraz ze swoim bratem, Christopherem.

To samo uczucie miałem, gdy Batman - Początek został pokazany światu. Pracowałem nad tym przez krótki czas z moim bratem, a potem napisałem dla niego scenariusz do Mrocznego Rycerza. I pomyślałem sobie: "Zbudowaliśmy tę rzecz. Zobaczmy, co potrafi". I to samo uczucie mamy teraz. Zbudowaliśmy tę rzecz i w 2. sezonie dowiemy się, co potrafi.

W 2. sezonie do swoich ról powrócą Ella Purnell, Aaron Moten i Walton Goggins. Pierwsza seria jest dostępna na Prime Video.

