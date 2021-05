Doktor Doom dokonał zaskakującego wyboru drużby na swój ślub

Marvel

W komiksach Marvela szykuje się wielki ślub. Ogłoszono, że jeden z największych złoczyńców uniwersum, Doktor Doom ożeni się z Zorą Vukovic aka Victorious. Jednak do tej pory antagonista nie ogłosił swojego drużby na ślub. To zmieniło się w zeszycie Fantastic Four #32. W nim Doom wyzywa Reeda Richardsa na pojedynek na miecze zwany King's Challenge. Przegrany będzie musiał spełnić prośbę zwycięzcy. Reed chce, aby nie postawił więcej stopy w Ameryce. Natomiast Victor chce Richardsa na drużbę. Pojedynek odbył się na kampusie Uniwersytetu Stanowego, na którym uczyli się panowie. Ostatecznie to Doom wygrywa potyczkę.

Fantastic Four #32

Dla przypomnienia Doktor Doom ujawnił, że opuszcza Ziemię, aby powstrzymać ogromne zagrożenie i poprosił Victorious, aby została królową i pilnowała porządku w Latverii pod jego nieobecność. Biorąc pod uwagę, że Doom nie ma w ogóle przyjaciół, to wybór Richardsa był zaskakujący, ale był również chyba jedynym wyborem tego czarnego charakteru.