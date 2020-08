Fantastyczna Czwórka ma dwóch nowych członków. Znacie ich doskonale

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W komiksach Marvela obecnie rozgrywa się wydarzenie Empyre - to w nim rasa Cotati zaatakowała całe uniwersum. Istotny wkład w walkę z najeźdźcą ma Fantastyczna Czwórka, która właśnie zyskała dwóch nowych członków; do drużyny nieoczekiwanie dołączyli Wolverine i Spider-Man.

Reed i Sue Richards obecnie przebywają w kosmosie, gdzie starają się nakłonić sojusz Kree i Skrulli do podjęcia wspólnej batalii przeciwko Cotati. Oboje postanowili w międzyczasie wysłać swoje dzieci, Franklina i Valerię, na Ziemię, aby ci chronili przebywających tam młodych przedstawicieli potencjalnych sojuszników. Sytuacja skomplikowała się, gdy na ich drodze stanął złowrogi Dark Harvest - to wtedy Franklin i Valeria postanowili poprosić o pomoc. Co ciekawe, na ich wezwanie odpowiedzieli Logan i Pajączek (warto przypomnieć, że obaj dawniej działali już w ramach Fantastycznej Czwórki).

Z zeszytu Fantastic Four #22 dowiadujemy się, że gdy Reed Richards dowiedział się o działaniach nieoczekiwanych sojuszników jego dzieci, postanowił przesłać im stroje Pierwszej Rodziny Marvela. W jego planach Spider-Man, Wolverine, Franklin i Valeria mieliby teraz stanowić operujący na Ziemi trzon drużyny, który pomoże w trakcie kolejnego ataku Cotati.