Tak wygląda nowa Fantastyczna Czwórka. Wyciek wideo z Comic-Con!

Nowa Fantastyczna Czwórka nosi tytuł The Fantastic Four: First Steps. Podczas panelu pokazano pierwszy teaser ze scenami, które tak naprawdę nakręcono niedługo wcześniej, bo oficjalne prace na planie ruszą pełną parą w nadchodzących dniach. Widzimy tutaj klimat lat 60., bohaterów oraz wszechpotężnego Galactusa! Wideo nigdy nie zostanie opublikowane w sieci. Zostało specjalnie przygotowane tylko na Comic-Con.

Teaser filmu Fantastyczna Czwórka

Jest to wyciek, więc wideo może w każdej chwili zostać skasowane.

Tak reżyser wyjaśnił kulisy powstania teasera:

- W kilka dni nakręciliśmy sceny w pomieszczeniu przygotowawczym dla astronautów, którzy szykują się do lotu w kosmos. Potem nakręciliśmy ujęcia z grą Let's Make a Match i filmowaliśmy program naukowy Reeda Richardsa, który robi go dla dzieci. Połączyliśmy to z prewizualizacją i animatykami, które stworzyliśmy, by pomogły nam zbudować świat akcji.

Można to interpretować tak, że wideo ma bardziej pokazać styl i zamysł tego, co chcą osiągnąć, niż sceny z nadchodzącego filmu.

Na wszelki wypadek dostępne w sieci zrzuty ekranu z wideo.

Fantastyczna Czwórka - co wiemy?

Podczas Comic-Con pokazano rysunek budynku Baxtera, czyli siedziby tytułowych herosów.

Potwierdzono, że głównym czarnym charakterem jest Pożeracz Światów zwany Galactus. Tak w nowym wywiadzie wypowiedział się o nim reżyser Matt Shakman.

- Uwielbiam Galactusa. Kiedy masz taką postać, robisz to w gigantycznej skali albo w ogóle. Gra go Ralph Ineson i jest on fantastyczny.

W teaserze pokazano, że Galactus będzie wyglądać jak w komiksach. Twórca podkreślił jeszcze raz, że w filmie nie zobaczymy genezy grupy superbohaterów, którą oglądaliśmy w dwóch poprzednich adaptacjach.