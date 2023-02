Farma Clarksona hitem w Wielkiej Brytanii. Pokłosie zwolnienia prowadzącego

fot. Amazon Prime Video

Jak donosi Deadline opierając się na analizy firmy analitycznej Barb, premiera nowego sezonu programu Farmy Clarksona stała się najpopularniejszą produkcją Prime Video w Wielkiej Brytanii od kiedy firma monitoruje ten rynek. Obejrzano go na 4,3 mln odbiornikach telewizyjnych. To oznacza, że nawet pobił głośny serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, który we wrześniu 2022 roku zebrał wynik 3,2 mln.

Wyniki mogą być większe, ponieważ Barb monitoruje tylko odbiorniki telewizyjne. Firma analityczna nie monitoruje oglądalności na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Jeremy Clarkson zwolniony

Przypomnijmy, że swego czasu Variety informowało o zakończeniu współpracy Amazona z Jeremym Clarksonem. Ta decyzja miała zostać podjęta przez kontrowersje związane z obrażeniem przez Clarksona samej Meghan Markle. Chociaż prowadzący przeprosił publicznie nie zmieniło to bardzo negatywnych reakcji w sieci na jego osobę. Oglądalność jednak pokazuje, że w przypadku zainteresowania programem te kontrowersje nie mają negatywnego wpływu.

Amazon Prime Video przez te tygodnie od publikacji artykułu Variety nie potwierdziło ani nie zdementowało tych doniesień. Programy, które w kontrakcie Clarksona są w toku, zostaną dokończone. Trwają zdjęcia do 3. sezon Farmy Clarksona, a nowe odcinki The Grand Tour są w postprodukcji. Z uwagi na kontrowersje kontrakt z Clarksonem ma nie zostać przedłużony.