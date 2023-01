Amazon Prime Video zrywa współpracę z Jeremym Clarksonem. Koniec The Grand Tour

fot. youtube.com/The Sun

Jak donoszą Variety oraz Deadline, Amazon Prime Video zrywa współpracę z Jeremym Clarksonem. Jest to efekt jego kontrowersyjnych i uniwersalnie krytykowanych komentarzy o księżnej Sussex Meghan Markle. Opublikował on je w brytyjskim tabloidzie The Sun. Źródła deadline w Amazonie mówiły im, że kluczowe osoby związane z platformą były bardzo niezadowolone z zachowania Clarksona. Oba portale mówią, że to jest powód zakończenia tej współpracy.

The Grand Tour - koniec programu

Według portalu zerwanie współpracy oznacza, że The Grand Tour oraz Clarkson's Farm zostają skasowane. Wcześniej zamówione odcinki zostaną nakręcone oraz wyemitowane i na tym oba programy zostaną zakończone. Amazon Prime Video nie ma zamiaru podpisywać nowej umowy o współpracy z Clarksonem. Ta najpewniej byłaby przedłużona, gdyby nie ta sytuacja. Prezenter więc nie pojawi się w żadnym nowym programie Prime Video po 2024 roku. The Grant Tour zakończy się kilkoma odcinkami specjalnymi; ostatni powinien się pojawić pod koniec 2024 roku.

Przypomnijmy, że kontrowersyjne komentarze Clarksona pojawiły się w grudniu 2022 roku. 16 stycznia 2023 roku prezenter opublikował w mediach społecznościowych dodatkowe przeprosiny wobec Markle i księcia Harry'ego. Tłumaczy się, tak, że zazwyczaj jak coś napisze, to komuś czyta, ale w tym przypadku był sam w domu i się spieszył, więc wysłał tekst do redakcji.