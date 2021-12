Ruszył festiwal ArteKino. Obejrzyj 9 konkursowych filmów na Arte.tv

fot. Arte.tv

Festiwal ArteKino to europejski festiwal filmowy online, który potrwa od 1 do 31 grudnia 2021 roku. Na Arte.tv udostępniono do obejrzenia 9 filmów młodego europejskiego kina w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i włoskim. Widzowie mogą zagłosować na swoją ulubioną produkcję, która po zliczeniu głosów otrzyma Europejską Nagrodę Publiczności. Biorąc udział w głosowaniu można wygrać jedną z trzech Nagród dla Europejskich Miłośników Kina: wyjazd na Festiwal Filmowy w Cannes lub Festiwal Filmowy w Berlinie oraz rower smart bike marki Angell/S.

ArteKino Festival - zapowiedź

Poniżej znajdziecie pełną listę filmów tegorocznej edycji festiwalu, które powalczą o Europejską Nagrodę Publiczności. W Polsce udostępniono 9 z 12 filmów biorących udział w konkursie. Widzowie nie mogą obejrzeć rodzimej produkcji Mów mi Marianna, ukraińsko-polsko-macedońskiego Kiedy padają drzewa oraz rumuńskiego filmu Drukowanymi literami. Pozostałe obrazy są dostępne na Arte.tv - bezpłatnym, kulturalnym kanale VOD współfinansowanym ze środków unijnych, na którym znajdziecie między innymi filmy dokumentalne, reportaże śledcze, programy poświęcone popkulturze i sztuce.

Festiwal ArteKino - filmy konkursowe

Petit Samedi (Mały Samedi)

reż. Paloma Sermon-Daï - Belgia - 2020

Damien Samedi jest ciężko pracującym mężczyzną, kochającym synem i troskliwym chłopakiem. Poza tym przez większość swojego dorosłego życia zmaga się z uzależnieniem od narkotyków, polegając na beznamiętnym, ale niezawodnym wsparciu matki. PETIT SAMEDI to uniwersalny, akceptujący życie portret człowieka, który stawia czoła swoim demonom.

Sami, Joe und ich (Sami, Joe i ja)

reż. Karin Heberlein - Szwajcaria - 2020

Po ukończeniu szkoły Sami, Joe i Leyla są gotowi na cudowne lato. Chcą rozpocząć nowy etap życia i korzystać z niego. Jednak to, co się wydarzy, diametralnie odbiega od ich oczekiwań. Troje przyjaciół, gotowych by walczyć o swoje, dochodzi do wniosku, że mama Leyli miała rację, mówiąc im: zawsze miejcie w duszy więcej marzeń niż rzeczywistość może zniszczyć.

Gli ultimi a vederli vivere (Ostatni świadkowie)

reż. Sara Summa - Niemcy - 2019

Południowe Włochy: rodzina Duratich mieszka w odciętym od świata domu, co ją przed wszystkim chroni, ale równocześnie od wszystkiego izoluje. Tylko jedna jedyna droga, prowadząca do rodzinnej plantacji oliwek, łączy Duratich ze światem zewnętrznym. Dziś przygotowują się do zbliżającego się wesela starszej siostry, a czas płynie nieubłagalnie w tej odosobnionej rzeczywistości. Nie wiedzą, że to ich ostatni dzień życia.

Drukowanymi literami

reż. Radu Jude - Rumunia - 2020

Rumunia, 1981 rok. Ceausescu rządzi komunistyczną Rumunią. Z pomocą Telewizji Narodowej tworzy oficjalną wersję historii. 16-letni Mugur Călinescu tworzy inną wersję historii, pisząc na murach kredą, drukowanymi literami hasła protestu przeciwko reżimowi. Tajna policja Securitate obserwowała go, aresztowała, przesłuchała i zniszczyła.

Kiedy padają drzewa

reż. Marysia Nikitiuk - Ukraina, Polska, Republika Macedonii - 2018

W odległej, poradzieckiej wiosce Larysa zakochuje się w Scarze: młodym, atrakcyjnym przestępcy. Scar wyjeżdża do miasta, co zmusza Larysę do tradycyjnego życia, przed którym zawsze się wzbraniała. Jednak 5-letnia Vitka, buntownicza kuzynka Larysy, zna tajemnicę, która może odmienić losy wszystkich.

Las i woda

reż. Jonas Bak - Niemcy - 2021

Po przejściu na emeryturę matka zostawia za sobą samotne życie na niemieckiej wsi wraz ze wspomnieniami niegdyś idealnego życia rodzinnego. Wyjeżdża do zatopionego w protestach Hongkongu, który od wielu lat odcina ją od syna.

Korsinici (Oaza)

reż. Ivan Ikić - Serbia, Holandia, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Francja - 2020

Od momentu, kiedy powstał między nimi nieoczekiwany trójkąt miłosny, troje nastolatków, mieszkających w zakładzie dla osób specjalnej troski, musi poradzić sobie z nowo odkrytymi uczuciami: pożądaniem i zazdrością. W poszukiwaniu jakiegokolwiek wyjścia z sytuacji grożą im konfrontacja i desperackie działania.

Nocą

reż. Nathalie Biancheri - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - 2019

Pete, mrocznie intrygujący trzydziestokilkulatek, poznaje trenującą lekkoatletykę i emocjonalnie skrytą Laurie, która przeprowadziła się niedawno razem z matką do miasta. Nieznajomych zaczyna łączyć niebezpieczna przyjaźń. Spędzają wspólnie coraz więcej czasu, a ich wyjątkowa więźń rośnie, ujawniając prawdziwe motywy Pete'a.

LOMO: życie blogera

reż. Julia Langhof - Niemcy - 2017

Rodzina Schalckwycków mieszka w bogatej dzielnicy Berlina. Matka Krista i ojciec Michael chcą zapewnić swoim dzieciom Karlowi i Annie – bliźniakom w wieku maturalnym – wszystko, co tylko możliwe. Po rozterce miłosnej Karl, młody autor popularnego, anonimowego bloga, postanawia oddać swoim czytelnikom kontrolę nad swoim życiem.

Życie

reż. Süheyla Schwenk - Niemcy - 2019

Hayat i Harun przyjechali do Berlina, by zapewnić swojemu nienarodzonemu dziecku lepsze życie. Oprócz jednej walizki przywieźli ze sobą koszmarne wspomnienia z życia w Syrii, prześladujące Hayat. W Berlinie wprowadzają się do mieszkania Irfana, wuja Haruna. Żona Irfana, Gülsüm, nie jest zadowolona z tego, że ma mieszkać z Kurdyjką Hayat pod jednym dachem i męczy ją tak długo, aż kobiecie grozi poronienie.

Inner Wars (Wewnętrzne wojny)

reż. Masha Kondakova - Ukraina, Francja - 2020

Od momentu powstania prorosyjskiego na wschodzie Ukrainy w 2014 roku setki kobiet wstąpiły do wojska. Tylko nieliczne dotarły aż na front. Aby móc śledzić codzienność trzech z nich, reżyserka Masza Kondakova przebywa w strefie wojennej. Przez bliskość bojowniczek reżyserka staje się prędko ofiarą braterskiego konfliktu, narażając film i własne życie.

Mów mi Marianna

reż. Karolina Bielawska - Polska - 2015

Marianna jest atrakcyjną 40-latką, która pozwała rodziców do sądu, by móc zmienić swoją płeć. Skonfrontowana z możliwością utraty tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli rodziny, musi stawić czoła przykrej świadomości wyrzeczeń, które trzeba ponieść, by móc być sobą. Film Karoliny Bielawskiej o wolności jako wartości nadrzędnej został zrealizowany z dużym wyczuciem.