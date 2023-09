Festiwal Kamera Akcja z pełnym programem wydarzeń. Co nas czeka?

fot. materiały prasowe Festiwal Kamera Akcja

Reklama

14. odsłona łódzkiego festiwalu filmowego zapowiada się interesująco. Oprócz licznych pokazów organizatorzy zaplanowali spotkania z gośćmi oraz pakiet ciekawie brzmiących wydarzeń.

Festiwal Kamera Akcja - lista tytułów

W programie tegorocznej Kamery Akcji znalazło się 6 filmów, które powalczą o przyszłoroczne Oscary. Przytaczamy tytuły wraz z informacją o godzinie seansu pięciu z nich:

- Chłopi (DK Welchman i Hugh Welchman) – 12 październik, g. 17:15,

- Opadające liście (Aki Kaurismäki) - 14 październik, g. 13:30,

- Wśród wyschniętych traw (Nuria Bilge Ceylan) - 15 październik, g. 17:30,

- Bulion i inne namiętności (Trần Anh Hùng) - 12 październik, g. 21:15,

- Powoli (Marija Kavtaradze) - 13 październik, g. 17:30,

Do tego, o kulisach powstawania Strefy interesów w reż. Jonathana Glazera opowie polska koproducentka podczas case study (14 października, g. 17:00).

14. Festiwal Kamera Akcja to także dodatkowe cztery dni festiwalowych emocji online na platformie Think Film. Organizatorzy zapraszają do udziału równocześnie w wydarzeniach dwóch imprezach, które będą dostępne dla posiadaczy karnetów bez dodatkowych opłat. Widzowie w ramach części przygotowanej przez Festiwal Kamera Akcja zobaczą m.in. film Iry Sachsa Mali mężczyźni, Różne drogi do świętości Anieli Gabryel, Granice miłości Tomasza Wińskiego czy Części intymne Kristy Guevara-Flanagan.

Również produkcje finansowane przez Łódź zagościły w programie. Są to:

- Delegacja (Asaf Sabana) - 13 październik, g. 17:15,

- Błazny (debiut reżyserski Gabrieli Muskały) - 15 październik, g. 12:15,

- Święto ognia (Kinga Dębska) - 15 październik, g. 17:15.

Warto także zwrócić uwagę na konkurs Authors Spotlight, w którym udział weźmie 26 produkcji. W tym roku znalazły się filmy fabularne z Polski, Grecji, Litwy, Belgii, Meksyku, Malezji, Izraela oraz animacje reprezentujące Wielką Brytanię, Francję, USA, Belgię, Finlandię, Japonię, Niemcy i nasz kraj. Przykładowe tytuły to: Moje stare Nataszy Parzymies, Cosmic Routine Agnieszki Kotulskiej czy Stwór Damiana Kosowskiego.

Festiwal Kamera Akcja - kolacja z filmem

FKA zakłada również wyjątkową kolację połączoną z przedpremierowym pokazem Bulion i inne namiętności. Ceniona szefowa kuchni zaproponuje autorską kolację złożoną z dań kuchni francuskiej. Menu inspirowane filmem będzie jednocześnie wstępem do seansu, a biorący udział w wydarzeniu będą mogli wysłuchać ciekawostek na temat pochodzenia serwowanych dań, a także procesu ich przygotowania.

Chłopi

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15.10.2023 w Łodzi (16 -19.10.2023 online na platformie Think Film).