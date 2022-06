Nowe Horyzonty 2022: Cicha ziemia i Głupcy z premierą na festiwalu

HOMEWORK/Nowe Horyzonty

Festiwal Nowe Horyzonty to prawdziwe święto dla fanów kina. Wydarzenie odbędzie się od 21 do 31 lipca 2022 roku we Wrocławiu. O tydzień dłużej, do 7 sierpnia, trwać będzie za to część online. Nie ogłoszono jeszcze pełnego programu festiwalu (nastąpi to 5 lipca), ale ogłoszono właśnie pojawienie się w programie 22. edycji dwóch polskich filmów.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli zobaczyć premierę Cichej Ziemi w reżyserii Agi Woszczyńskiej oraz Głupców od Tomasza Wasilewskiego. Fabularny debiut Woszczyńskiej będzie też jednym z filmów otwarcia tegorocznej edycji festiwalu. Za dystrybucję obu filmów odpowiada Gutek Film. Poniżej możecie zobaczyć opisy filmów zawarte w informacji prasowej:

Cicha ziemia, reż. Aga Woszczyńska

Tytułowa cisza nie ma w sobie nic sielskiego, choć akcja filmu rozgrywa się w wakacje, na włoskiej wyspie, gdzie wynajmują dom z widokiem Anna (Agnieszka Żulewska) i Adam (Dobromir Dymecki). Z daleka, jak wiadomo, widok jest piękny, dlatego małżeństwo woli zachować dystans (fantastycznie uchwycony w zdjęciach Bartosza Świniarskiego, operatora Niepamięci Christosa Nikou). Pełna lodówka, pełne portfele, zabezpieczone alarmem drzwi i równie szczelnie zamknięte oczy gwarantują im ochronę przed kontaktem z rzeczywistością – do czasu, gdy odkryją, że w posiadłości nie działa basen. Usterka, której natychmiastowej naprawy żądają, niebezpiecznie rozszczelni jednak ich strefę komfortu, powodując przeciek, którym do wygodnego, zautomatyzowanego życia pary wedrą się chaos, strach i śmierć. A błoga cisza okaże się zwykłą zmową milczenia.

Głupcy, reż. Tomasz Wasilewski

Twórca Płynących wieżowców i Zjednoczonych stanów miłości, powraca filmem zasługującym na miano najradykalniejszego w jego dorobku. Niekonwencjonalne małżeństwo (Marlena ma 62 lata, Tomasz jest o dwie dekady młodszy) wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości. Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem, ale już od początku staje się jasne, że zwyczajność tej relacji jest tylko pozorna. Wszak Marlena (Dorota Kolak) i Tomasz (Łukasz Simlat) funkcjonują w odkształconym, odrealnionym, momentami wręcz surrealnym świecie. Do ich domu położonego na wydmie niemal wdziera się woda – zresztą natura „atakuje” bohaterów ze wszystkich stron. W tej opowieści o biologiczności, więzach krwi, pierwotnych impulsach i ich czołowym zderzeniu z konstruktem zwanym rodziną; wybujałe rośliny przejmują władzę nad wnętrzami, wzburzone morze huczy, w pokoju przekrzykują się ludzie i ptaki.

