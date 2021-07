FIFA 22 - zaprezentowano materiał z rozgrywki

fot. EA

Podczas pokazu zorganizowanego przez EA twórcy FIFA 22 zaprezentowali fragmenty rozgrywki z najnowszej odsłony tej piłkarskiej serii. Deweloperzy opowiedzieli także o nowościach, które zaimplementowano do tego tytułu. Najważniejszą z nich jest system HyperMotion odpowiadający za bardziej realistyczne zachowanie całej drużyny.

Zamiast polegać na klasycznej technologii motion capture i przechwytywać ruchy pojedynczego gracza, zespół odpowiedzialny za FIFA 22 zaprosił do studia wielu graczy, którzy wspólnymi siłami odtwarzali konkretne scenariusze. Takie podejście pozwoliło wierniej i na większą skalę odwzorować to, co dzieje się na boisku podczas rozgrywki.

W efekcie dzięki zastosowaniu Hypermotion udało się zarejestrować przeszło 4 tysiące nowych animacji na potrzeby nowej odsłony gry. Tym samym udało się zauważalnie rozszerzyć pulę ruchów wirtualnych graczy, które będą dopasowywane do bieżącej sytuacji na boisku. A co za tym idzie, FIFA 22 będzie prezentowała się bardziej wiarygodnie niż poprzednie odsłony serii.

Niestety, posiadacze konsol minionej generacji będą musieli obejść się bez obsługi HyperMotion. Z kolei wydanie na Nintendo Switch to nic innego, jak klon klona, w którym jedyną nowością są zaktualizowane składy meczowe i trykoty drużyn.

W FIFA 22 zagramy 1 października na konsolach PS4, PS5 i Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, na komputerach PC oraz platformie Google Stadia.