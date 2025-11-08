Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Który film i serial Marvela jest najchętniej oglądany w Disney+? Jedno duże zaskoczenie

The Hollywood Reporter zdradził, który serial i film Marvela cieszą się największą popularnością w Disney+. Jedna produkcja jest oczywista, ale druga to totalna niespodzianka. Zgadniecie, o którą produkcję chodzi?
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: koniec gry 
disney+ spider-man: przyjazny pająk z sąsiedztwa
8. Avengers: Koniec gry (2019) Źródło: materiały prasowe
Reklama

W ostatnich latach Marvel Studios wyprodukowało wiele filmów i seriali - zdaniem niektórych fanów nawet za dużo, a Dom Pomysłów często otrzymywał zarzuty stawiania na ilość, a nie jakość. Ale które z nich są faktycznie najpopularniejsze i najchętniej oglądane na Disney+? 

Joker Zacka Snyder uzbrojony po zęby. Nowe zdjęcie z Ligi Sprawiedliwości

Odpowiedź na to pytanie przygotował The Hollywood Reporter, który wskazał najczęściej oglądany film oraz serial w usłudze Disney+ spośród produkcji Marvel Studios. O ile produkcja kinowa niekoniecznie zaskakuje; szczególnie zważywszy na oczekiwanie związane z Avengers: Doomsday, o tyle serial może wzbudzać zdziwienie. Są to:

  • Avengers: Koniec gry - tu raczej nie ma żadnego zaskoczenia. Jeden z największych blockbusterów w historii kina, który zgromadził ogromne pieniądze w globalnym box office i był w czasie premiery na ustach wszystkich na świecie. W obliczu nadchodzących zapowiedzi Avengers: Doomsday ta pozycja wcale nie dziwi.
  • Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa - nie żaden serial aktorski, ale to właśnie kreskówka nienależąca do MCU jest najchętniej oglądanym serialem spod szyldu Marvel Studios. To o tyle ciekawe, że produkcja borykała się z pewnymi kontrowersjami, a początkowe opinie na temat kreski były raczej mieszane.

Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety

54. Tajna inwazja

arrow-left
54. Tajna inwazja
fot. Marvel Studios
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  avengers: koniec gry 
disney+ spider-man: przyjazny pająk z sąsiedztwa
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,5

2025
Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa
Oglądaj TERAZ Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa Przygodowy
Powiązane filmy

8,4

2019
Avengers: Koniec gry
Oglądaj TERAZ Avengers: Koniec gry Sci-Fi

Najnowsze

1 Jedyna (Pluribus) - 1. sezon
-

Vince Gilligan: "Nienawidzę AI". Twórca nowego hitu Apple TV uderza w multimiliarderów

2 Legion samobójców - Jared Leto jako Joker miał mieć dużą i ważną rolę, ale przez decyzje studia w montażu dużo zmieniono i tym samym jego bohater został poszatkowany. Aktor zarobił 7 mln dolarów za niespełna siedem minut występu.
-

Joker Zacka Snyder uzbrojony po zęby. Nowe zdjęcie z Ligi Sprawiedliwości

3 Stranger Things
-

Konflikt Millie Bobby Brown i Davida Harboura jednak BYŁ prawdziwy. Gra pozorów na czerwonym dywanie

4 Predator: Strefa zagrożenia
-

Pierwszy pomysł na Strefę zagrożenia był kompletnie inny. Predator w czasach... II wojny światowej

5 Peacemaker: sezon 2, odcinek 8 - zdjęcia
-
Plotka

Nie tylko Peacemaker powróci w Man of Tomorrow. O kogo jeszcze może chodzić?

6 Reacher - sezon 3
-

Gwiazda Reachera w filmach DCU! Aktor potwierdza rozmowy - czy może to być Batman?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e06

My Hero Academia

s16e01

Gold Rush: Alaska

s2025e219

Anderson Cooper 360

s23e33

Real Time with Bill Maher

s2025e44

Firing Line with Margaret Hoover

s52e15

Great Performances

s02e06

s01e16
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Magda Apanowicz
Magda Apanowicz

ur. 1985, kończy 40 lat

Gretchen Mol
Gretchen Mol

ur. 1972, kończy 53 lat

Parker Posey
Parker Posey

ur. 1968, kończy 57 lat

Matthew Rhys
Matthew Rhys

ur. 1974, kończy 51 lat

Tara Reid
Tara Reid

ur. 1975, kończy 50 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV