Który film i serial Marvela jest najchętniej oglądany w Disney+? Jedno duże zaskoczenie

W ostatnich latach Marvel Studios wyprodukowało wiele filmów i seriali - zdaniem niektórych fanów nawet za dużo, a Dom Pomysłów często otrzymywał zarzuty stawiania na ilość, a nie jakość. Ale które z nich są faktycznie najpopularniejsze i najchętniej oglądane na Disney+?
Odpowiedź na to pytanie przygotował The Hollywood Reporter, który wskazał najczęściej oglądany film oraz serial w usłudze Disney+ spośród produkcji Marvel Studios. O ile produkcja kinowa niekoniecznie zaskakuje; szczególnie zważywszy na oczekiwanie związane z Avengers: Doomsday, o tyle serial może wzbudzać zdziwienie. Są to:
- Avengers: Koniec gry - tu raczej nie ma żadnego zaskoczenia. Jeden z największych blockbusterów w historii kina, który zgromadził ogromne pieniądze w globalnym box office i był w czasie premiery na ustach wszystkich na świecie. W obliczu nadchodzących zapowiedzi Avengers: Doomsday ta pozycja wcale nie dziwi.
- Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa - nie żaden serial aktorski, ale to właśnie kreskówka nienależąca do MCU jest najchętniej oglądanym serialem spod szyldu Marvel Studios. To o tyle ciekawe, że produkcja borykała się z pewnymi kontrowersjami, a początkowe opinie na temat kreski były raczej mieszane.
Źródło: comicbookmovie.com