Pierwszy pomysł na Strefę zagrożenia był kompletnie inny. Predator w czasach... II wojny światowej

Predator: Strefa zagrożenia to przygodowa produkcja science fiction, którą mogą obejrzeć całe rodziny, co jest odstępstwem od dotychczasowych produkcji z tej serii. To nowość, ale reżyser był blisko postawienia na inny, równie wyjątkowy pomysł.
Wiktor Stochmal
dan trachtenberg 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Predator: Strefa zagrożenia w reżyserii Dana Trachtenberga święci pierwsze triumfy w kinach. Po ocenach krytyków należy sądzić, iż twórcy Prey ponownie udało się stworzyć coś nowego, wyjątkowego, świeżego i o wysokiej jakości w ramach kultowej franczyzy. Warto jednak wspomnieć o pierwszych pomysłach na film o kosmicznym łowcy. Okazuje się, że fabuła mogła być drastycznie inna i... osadzona w czasach II wojny światowej.

Najlepsze seriale science fiction XXI wieku. Arcydzieła jednej z platform przegrały z 2 klasykami

To sam Dan Trachtenberg udzielił tych zaskakujących informacji w rozmowie z The Direct:

Pierwszą myślą w głowie było: "Co jeśli Predator naprawdę wygra?" Nie chciałem jednocześnie, żeby to był typowy slasher. Chciałem, żeby dało się kibicować tej postaci. Myślałem jak to zrobić i wpadłem wówczas na taki pomysł: "Cóż, akcja mogłaby się dziać w trakcie II wojny światowej, a on kopałby tyłki nazistom czy coś takiego. Ale nawet wtedy myślałem, że to nie byłoby nic specjalnie wyjątkowego.

Dopiero potem reżyserował zdecydował w pełni postawić nacisk na to, żeby głównemu bohaterowi można było kibicować i żeby to była jego własna, wyjątkowa podróż i przygoda. A Wy chcielibyście zobaczyć, jak Predator walczy z nazistami?

Ranking produkcji ze świata Predatora wg Rotten Tomatoes

9. Obcy kontra Predator 2 - 12%

9. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
Źródło: comicbookmovie.com

Predator: Strefa zagrożenia
