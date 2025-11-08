Pierwszy pomysł na Strefę zagrożenia był kompletnie inny. Predator w czasach... II wojny światowej

Predator: Strefa zagrożenia w reżyserii Dana Trachtenberga święci pierwsze triumfy w kinach. Po ocenach krytyków należy sądzić, iż twórcy Prey ponownie udało się stworzyć coś nowego, wyjątkowego, świeżego i o wysokiej jakości w ramach kultowej franczyzy. Warto jednak wspomnieć o pierwszych pomysłach na film o kosmicznym łowcy. Okazuje się, że fabuła mogła być drastycznie inna i... osadzona w czasach II wojny światowej.
To sam Dan Trachtenberg udzielił tych zaskakujących informacji w rozmowie z The Direct:
Dopiero potem reżyserował zdecydował w pełni postawić nacisk na to, żeby głównemu bohaterowi można było kibicować i żeby to była jego własna, wyjątkowa podróż i przygoda. A Wy chcielibyście zobaczyć, jak Predator walczy z nazistami?
