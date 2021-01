Film z Anną Przybylską zostanie dokończony? Jarosław Bieniuk komentuje

Źródło: Interfilm

Anna Przybylska była popularną aktorką w Polsce, która w 2014 roku przegrała walkę z chorobą. Gazeta.pl podaje informacje o pomyśle dokończenia filmu z udziałem Przybylskiej.

Chodzi o projekt Pojedynek mistrzów, który realizowany był w 2004 roku. W nim aktorka miała zagrać jedną z głównych ról, ale film nie został ostatecznie dokończony ze względu na problemy finansowe. Jest pomysł, by przy użyciu cyfrowych technik, które umożliwiłyby dokręcenie scen z rolą Anny Przybylskiej. Sprawę skomentował wdowiec Jarosław Bieniuk, który powiedział Tygodnikowi Dobry Tydzień:

Jeśli ktoś będzie w stanie zrobić to dobrze, to na pewno byłoby to wielkie przeżycie i dla fanów, i dla nas, najbliższych. Nie słyszałem, by w Polsce ktoś robił takie rzeczy, więc byłby to precedens.

Niedokończony film miał być polską produkcją o sztukach walk, na wzór filmów z udziałem Chucka Norrisa i Jean Cladue Van Damme'a. Za kamerą stanął wówczas Gerwazy Reguła. Film nakręcono w 60%, zatem nie jest to rzecz niewykonalna. Hollywood zna już takie przypadki.