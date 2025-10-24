placeholder
Reklama
placeholder

Najlepsze filmy o superbohaterach - emocje od pierwszej do ostatniej minuty

Kino superbohaterskie przyciąga widzów z całego świata. Nie sposób oprzeć się urokowi najlepszych filmów tego rodzaju, zwłaszcza gdy zapierają dech od pierwszych do ostatnich sekund. Te tytuły właśnie takie są.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  superbohaterzy 
najlepsze produkcje filmy
Spider-Man fot. materiały prasowe
Reklama

Fikcja superbohaterska przejęła stery współczesnej popkultury. Rzesza fanów, nawet z najbardziej odległych zakątków świata, to wystarczająco przekonujący dowód na to, że produkcje o walczących ze złem wspaniałych bohaterach kwitną na dzisiejszym rynku filmowym. Choć nie wszystkie blockbustery okazały się udane, powstało kilka wyjątkowo wyróżniających się obrazów – czy to sposobem realizacji, wciągającą fabułą, czy ogólną jakością wykonania.

A osiągnięcie takiego poziomu nie jest wcale łatwe, patrząc chociażby na historię Spider-Mana 3, gdzie trzeci akt zdecydowanie zaprzepaścił szansę na miano lepszej produkcji. Naprawdę niewiele potrzeba, by filmom przyklejono łatkę nieudanych. Tym bardziej doceniamy te, które porwały nas już od pierwszych scen i trzymały w emocjach aż do napisów końcowych.

W tym miejscu warto więc przytoczyć kilka tytułów, które utrzymywały zainteresowanie widza do samego końca. To kultowe historie, prawdziwe klasyki kina superbohaterskiego, uznawane zarówno przez fanów, jak i krytyków.

Najlepsze filmy o superbohaterach

10. Spider-Man: Homecoming (2017)

arrow-left
10. Spider-Man: Homecoming (2017)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Źródło: collider.com

Kamila Markowska
Kamila Markowska
Tagi:  superbohaterzy 
najlepsze produkcje filmy
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,3

2007
Spider-Man 3
Oglądaj TERAZ Spider-Man 3 Sci-Fi

Najnowsze

1 12. Rescue - chodzi tu po prostu o Pepper Potts w zbroi Iron Mana, która miałaby w pewnym momencie ruszyć Tony'emu na pomoc
-

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

2 Arabella Stanton
-

Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka

3 Szybcy i wściekli 5
-

Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

4 Rocky Balboa
-

Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

5 7. Zniknięcia
-

Zniknięcia online. Premiera horroru w Polsce na platformie streamingowej

6 Fallout: sezon 2
-

Fallout - plakaty bohaterów 2. sezonu zabierają widzów do postapokaliptycznego New Vegas

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV