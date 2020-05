Filmy 2019 - Kraina lodu 2, Król lew, Spider-Man i inne. Ile kosztowały największe hity?

Źródło: materiały prasowe

Filmy 2019 były wałkowane na wiele sposób. Najlepsze, najgorsze, najbardziej dochodowe i tak dalej, ale prawdopodobnie nie poruszaliśmy w szczegółach kwestii budżetowych. Amerykański portal Deadline mający dokładny dostęp do danych finansowych filmów opublikował dane, które pozwalają pokazać obraz kosztów największych hitów komercyjnych 2019 roku.

Przeważnie, gdy dana superprodukcja jest promowana, mówi się o budżecie, czyli kosztach realizacji widowiska, ale zazwyczaj nie znamy kosztów promocji, bo na tym etapie nie są one ujawnione. A są to kosmiczne kwoty, które mają bardzo duże znaczenie dla ostatecznej lukratywności danego projektu. Co ciekawe - wygląda na to, że do budżetów realizacji nie są wliczane wynagrodzenia dla aktorów czy scenarzystów. To są zupełnie osobne koszty.

Pamiętajmy też, że gdy liczymy najbardziej dochodowe filmy, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia box office, bo to są wyniki sprzedaży biletów do kin. Z tego określony procent idzie do kieszeni producentów i tak generowany jest zysk netto. Dlatego też koszty realizacji i promocji są tak ważne przy obliczeniach sukcesu komercyjnego danej produkcji.

Zobaczycie zestawienie kosztów realizacji i promocji w największych hitach 2019 roku. Obok tego zestawienie tytułów według zysku netto, czyli pieniędzy, które ostatecznie producenci dostają do kieszeni. Można wyciągnąć ciekawe wnioski na temat tego, że nawet najbardziej głośne tytuły wymagają wielkich nakładów finansowych, by wyskakiwały widzom z lodówki, a małe hity osiągają świetne wyniki bez tak dużych kosztów promocji. Oceńcie sami, jak to wyglądało.

Filmy 2019 - koszty hitów

Na noże - budżet netto: 40 mln dolarów, koszty promocji: 50 mln dolarów

Filmy 2019 - najbardziej dochodowe tytuły

Zestawienie 25 największych hitów 2019 roku według zysku netto, czyli tyle ostatecznie producenci oraz studio zarobili na danym tytule.