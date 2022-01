Filmy Zacka Snydera niedoceniane przez krytyków. Wszystko przez to, że był zbyt miły?

fot. Materiały Prasowe

Greg Silverman był prezesem produkcji w Warner Bros. Pictures i nadzorował wiele dużych projektów, takich jak Mroczny Rycerz, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Legion Samobójców. Obecnie założyciel firmy medialnej (Stampede Ventures) z sentymentem wspomina pracę, jaką wykonał u boku Zacka Snydera.

Były pracownik Warner Bros. podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego takie projekty jak Człowiek ze stali i Batman v Superman: Świt sprawiedliwości nie spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony krytyków filmowych. Silverman uważa, że sprawy potoczyłyby się zupełnie inaczej, gdyby za sterami wspomnianych produkcji stanął inny twórca.

Zawsze podejrzewałem, że otwartość i entuzjazm Zacka stworzyły środowisko, w którym krytycy nie doceniali jego pracy. To przyzwoity, przystępny i skromny człowiek, który nie wpasował się w konkretne ramy, ponieważ nie miał w sobie charakteru autora. Był inny od ludzi, którzy działają w tej samej branży, a powinno być odwrotnie.

Silverman należy do zwolenników wizji Snydera. Choć często można odnieść wrażenie, że wielu krytyków żywi irracjonalną urazę do reżysera, istnieją prawdopodobnie bardziej logiczne wytłumaczenia tego, że wielu z nich nie lubi jego pracy, niż przekonanie, że "nie wpisuje się we wzorzec typowego filmowca".

