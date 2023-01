Nadchodzące filmy i seriale na podstawie gier. The Last of Us i Super Mario Bros. to dopiero początek

fot. Bethesda, SIE, Square Enix

Przez długi czas mówiło się, że nad filmami czy serialami tworzonymi na podstawie popularnych gier ciąży klątwa. Nie wzięło się to z niczego, bo rzeczywiście wiele tego typu produkcji rozczarowywało, a duża ich część w najlepszym wypadku uznawana była za "guilty pleasure" lub typowe średniaki, o których zapomina się zaledwie kilka minut po zakończonym seansie. Z czasem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać i pojawiały się widowiska, które oglądało się z przyjemnością. Wystarczy wspomnieć na przykład o zabawnym i uroczym Sonic. Szybki jak błyskawica, komediowym horrorze Werewolves Within czy animowanej Castlevanii. Opinie krytyków (możecie na przykład zapoznać się z naszą recenzją) wskazują również na to, że i nadchodzące The Last of Us od HBO to serial, z którym zdecydowanie warto się zaznajomić i to nawet jeśli nie mieliście wcześniej do czynienia z dziełem studia Naughty Dog.

Najbliższe lata zapowiadają się bardzo ciekawie dla fanów gier, choć liczba nadciągających produkcji jest tak duża, że można się w tym nieco pogubić - dlatego też postanowiliśmy zebrać to wszystko w jednym miejscu. Poniżej znajdziecie dwie galerie, w których zamieściliśmy nadchodzące filmy i seriale na podstawie gier. Znalazły się tam te tytuły, które doczekały się oficjalnych zapowiedzi i o których mówiło się w ostatnim czasie. Pominęliśmy natomiast produkcje, które trafiły do kosza lub o których dawno przestało się wspominać w mediach.

Nadchodzące filmy na podstawie gier

Niestety jak na razie tylko trzy z poniższych produkcji doczekały się konkretnych dat premier. Na szczegóły dotyczące pozostałych filmów musimy jeszcze zaczekać.

Super Mario Bros. Film - premiera 7 kwietnia 2023

Nadchodzące seriale na podstawie gier

Poniżej znajdziecie wyłącznie nowe seriale. Pominęliśmy kolejne sezony takich produkcji, jak Dota: Dragon's Blood czy Arcane: League of Legends.

The Last of Us (HBO) - premiera 16 stycznia 2023 roku